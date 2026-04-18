Un départ du PSG pour Senny Mayulu ? Luis Enrique lui fait une promesse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune joueur de l'effectif parisien, Senny Mayulu a été formé au PSG et connaît des débuts prometteurs au niveau professionnel. Bien intégré dans l'effectif parisien désormais, il pourrait bien quitter les lieux cet été. En effet, les dirigeants ont tenté de prolonger son contrat sans y parvenir pour le moment et un transfert pourrait être en préparation. Luis Enrique a en tout cas été plutôt rassurant à son sujet.

Jeune titi parisien de 19 ans, Senny Mayulu s'est déjà bien illustré avec le PSG depuis 2024. Buteur lors de la finale de la Ligue des champions l'année dernière, il est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2027. Au vu de ses performances, les dirigeants ont plutôt pour ambition de le conserver dans l'effectif. Mais un départ pourrait être en préparation en ce moment. Absent de la confrontation contre Liverpool, il aurait encore un bel avenir dans la capitale selon Luis Enrique.

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé à Liverpool, le fantasme d'un ancien de la maison pour remplacer Mohamed Salah ! https://t.co/HnMLSzm4vy — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Luis Enrique rassure Senny Mayulu Quasiment aligné à chaque fois en Ligue 1 cette saison lorsqu'il est présent, Senny Mayulu est resté sur le banc face à Liverpool en Ligue des champions. Sa situation suscite quelques interrogations puisqu'il pourrait faire ses valises cet été. Pourtant Luis Enrique semble encore avoir des plans pour lui. « C'est normal de ne pas toujours jouer, ça dépend des calendriers, des blessures. Je suis très content de ce qu'il met dans l'équipe. C'est un joueur important, un titi. C'est un plaisir d'avoir un joueur avec sa qualité footballistique et sa mentalité. Il aura l'opportunité de jouer des matchs importants, il l'a fait dans le passé » a confié l'entraîneur espagnol en conférence de presse.