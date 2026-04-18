Un départ du PSG pour Senny Mayulu ? Luis Enrique lui fait une promesse !

Jeune joueur de l'effectif parisien, Senny Mayulu a été formé au PSG et connaît des débuts prometteurs au niveau professionnel. Bien intégré dans l'effectif parisien désormais, il pourrait bien quitter les lieux cet été. En effet, les dirigeants ont tenté de prolonger son contrat sans y parvenir pour le moment et un transfert pourrait être en préparation. Luis Enrique a en tout cas été plutôt rassurant à son sujet.
Jeune titi parisien de 19 ans, Senny Mayulu s'est déjà bien illustré avec le PSG depuis 2024. Buteur lors de la finale de la Ligue des champions l'année dernière, il est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2027. Au vu de ses performances, les dirigeants ont plutôt pour ambition de le conserver dans l'effectif. Mais un départ pourrait être en préparation en ce moment. Absent de la confrontation contre Liverpool, il aurait encore un bel avenir dans la capitale selon Luis Enrique.
Luis Enrique rassure Senny Mayulu
Quasiment aligné à chaque fois en Ligue 1 cette saison lorsqu'il est présent, Senny Mayulu est resté sur le banc face à Liverpool en Ligue des champions. Sa situation suscite quelques interrogations puisqu'il pourrait faire ses valises cet été. Pourtant Luis Enrique semble encore avoir des plans pour lui. « C'est normal de ne pas toujours jouer, ça dépend des calendriers, des blessures. Je suis très content de ce qu'il met dans l'équipe. C'est un joueur important, un titi. C'est un plaisir d'avoir un joueur avec sa qualité footballistique et sa mentalité. Il aura l'opportunité de jouer des matchs importants, il l'a fait dans le passé » a confié l'entraîneur espagnol en conférence de presse.
Mayulu va quitter le PSG ?
Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, Senny Mayulu pourrait aller voir ailleurs. Le joueur, qui fêtera ses 20 ans, sort du centre de formation et fait partie de cette jeune génération propulsée vers le monde professionnel sous les ordres de Luis Enrique. Les dernières informations concernant la prolongation du milieu de terrain laissent entendre que les propositions du club ne l'auraient pas convaincu pour le moment. Si les dirigeants ne trouvent pas d'accord, ils devraient s'activer pour trouver une porte de sortie pour le joueur pour éviter qu'il parte libre l'année prochaine.