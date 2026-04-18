« Si c’est la volonté de Dieu », un joueur de l’OM rêve de la Coupe du monde !

Alexis Brunet

L’été dernier, Igor Paixao a décidé de prendre un tournant dans sa carrière en rejoignant l’OM pour plus de 30M€. Le Brésilien se débrouille plutôt bien pour sa première saison à Marseille et il se met donc à rêver. L’attaquant aimerait disputer la Coupe du monde 2026 et former un duo d’attaque avec son modèle, un certain Vinicius.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a décidé de chambouler son secteur offensif. Le club phocéen a par exemple réussi à faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait quitté Marseille un an plus tôt pour s’engager en Arabie saoudite. Si le Gabonais a débarqué gratuitement, ce n’est pas le cas d’Igor Paixao. Les dirigeants olympiens voulaient absolument faire venir l’ailier brésilien et ils ont donc mis plus de 30M€ sur la table pour le faire venir du Feyenoord Rotterdam.

Le petit piqué parfait d'Igor Paixao 🇧🇷 ce vendredi face au FC Metz. 😋⚽️ pic.twitter.com/1kDAUugYZT — Actu Foot (@ActuFoot_) April 13, 2026

Paixao veut disputer la Coupe du monde En rejoignant l’OM, Igor Paixao a gagné en visibilité et cela pourrait lui rapporter. Au micro de beIN SPORTS, l’attaquant a révélé qu’il rêvait de disputer la Coupe du monde 2026, même si pour le moment il n’a pas été convoqué par Carlo Ancelotti. « Vinicius, c'est ma référence absolue. C'est un joueur qui dribble, qui va de l'avant, qui n'a pas peur... Pour moi, c'est le top. Former un duo avec Vinicius en sélection nationale, ce serait un vrai spectacle. Mon objectif, c'est d'aller à la Coupe du monde 2026. Je suis prêt à tout et je me prépare. Si c'est la volonté de Dieu, j'y participerai. Sinon, je le remercierai pour cette opportunité. Mais je vais donner le meilleur de moi-même avec l’OM. »