Pierre Ménès charge «la confrérie des bouchers argentins» de l’OM !

Pierrick Levallet

La troisième place de Ligue 1 s’éloigne pour l’OM. Le club phocéen a été tenu en échec par l’OGC Nice ce dimanche (1-1). Pendant la rencontre, Elye Wahi a été provoqué par Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli. Pierre Ménès n’a donc pas hésité à charger les trois joueurs argentins pour leur attitude sur le terrain.

Ce week-end, l’OM a encore perdu de précieux points dans la course à cette troisième place de Ligue 1. Le club phocéen a été tenu en échec par l’OGC Nice (1-1), avec un but sur penalty d’Elye Wahi en fin de partie. Le buteur niçois a été provoqué par Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Facundo Medina pendant toute la rencontre. Pierre Ménès n’a donc pas manqué de charger les trois joueurs argentins.

Habib Beye - OM : La presse marseillaise annonce déjà la fin de l’aventure ! https://t.co/Ja34sSMOup — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

«Je trouve que ce sont des trucs d’un autre temps» « Ça dénote un peu le calvaire que Wahi a dû vivre à l’OM. Parce que recevoir un tel traitement de la part d’anciens coéquipiers comme Rulli et Balerdi parce que Medina n’y était pas encore : la confrérie des bouchers argentins. Je trouve que ce sont des trucs d’un autre temps, d’une autre époque que je ne regrette absolument pas » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.