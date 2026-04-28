Pierre Ménès charge «la confrérie des bouchers argentins» de l’OM !

La troisième place de Ligue 1 s’éloigne pour l’OM. Le club phocéen a été tenu en échec par l’OGC Nice ce dimanche (1-1). Pendant la rencontre, Elye Wahi a été provoqué par Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli. Pierre Ménès n’a donc pas hésité à charger les trois joueurs argentins pour leur attitude sur le terrain.
Ce week-end, l’OM a encore perdu de précieux points dans la course à cette troisième place de Ligue 1. Le club phocéen a été tenu en échec par l’OGC Nice (1-1), avec un but sur penalty d’Elye Wahi en fin de partie. Le buteur niçois a été provoqué par Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Facundo Medina pendant toute la rencontre. Pierre Ménès n’a donc pas manqué de charger les trois joueurs argentins.
«Je trouve que ce sont des trucs d’un autre temps»
« Ça dénote un peu le calvaire que Wahi a dû vivre à l’OM. Parce que recevoir un tel traitement de la part d’anciens coéquipiers comme Rulli et Balerdi parce que Medina n’y était pas encore : la confrérie des bouchers argentins. Je trouve que ce sont des trucs d’un autre temps, d’une autre époque que je ne regrette absolument pas » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
«C’est beaucoup plus facile de mettre la pression à un adversaire que de vraiment jouer au ballon»
« Ils ont vraiment tout fait pour déstabiliser Wahi et sa meilleure réponse c’est sa panenka incroyable. Mais bon, pour Balerdi c’est beaucoup plus facile de mettre la pression à un adversaire que de vraiment jouer au ballon » a ensuite ajouté Pierre Ménès. Avec ce match nul, l’OM se retrouve à 4 points de l’OL à seulement trois journées de la fin. L’opération semble donc particulièrement compliquée pour les hommes d’Habib Beye, qui ne doivent plus faire aucune erreur s’ils veulent espérer se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. À suivre...