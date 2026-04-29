Mercato : Un journaliste dévoile le «portrait-robot» du successeur de Marquinhos recherché par le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé dans la capitale à l’été 2013, Marquinhos est devenu au fil des années une légende du Paris Saint-Germain. Mais jusqu’à quand va durer son aventure dans la capitale ? En interne, le club de la capitale travaillerait déjà sur sa succession.

Comme attendu, le spectacle était au rendez-vous sur la pelouse du Parc des Princes pour la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4). Les défenseurs avaient du travail de part et d’autre pour contrer les offensives, et certains n’échappent pas aux critiques au lendemain de ce choc. C’est le cas de Marquinhos.

Mercato - PSG : «Je me sens pleinement épanoui avec Luis Enrique» , Vitinha répond cash au Real Madrid https://t.co/7lQDuiur78 — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

Quel avenir pour Marquinhos ? « Luis Diaz a aussi été très, très bon et a beaucoup fait souffrir Marquinhos, a notamment confié Bixente Lizarazu dans L’Équipe. En un contre un, le capitaine du PSG s'est complètement fait avoir par Luis Diaz (sur le 4e but du Bayern, 68e), et il a été pris sur le premier but d'Olise (41e). C'était un match d'attaquants, ce n'était pas un match de défenseurs ». Alors que l’avenir de l’international brésilien est encore incertain, le PSG étudie le marché pour préparer sa succession, d’autant que le recrutement d’Illya Zabarnyi n’a pas porté ses fruits jusqu’à présent.