«Il veut m'attaquer ?» : Victor Wembanyama répond à son prochain adversaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Qualifiés facilement pour les demi-finales de la conférence ouest, les Spurs s'attendaient probablement à défier Denver, mais c'est bien Minnesota qui se présentera face à eux. L'occasion pour Victor Wembanyama de défier son compatriote Rudy Gobert, mais également Jaden McDaniels, l'ailier des Timberwolves qui n'a visiblement pas peur de Wemby.

Alors que tout le monde attendait un choc entre les Spurs et les Nuggets en demi-finale de la Conférence ouest, ce sont finalement les Timberwolves qui affronteront finalement la franchise texane. Le duel de prétendants au titre de MVP entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic n'aura donc pas lieu. A la place, Wemby défiera son compatriote et ami Rudy Gobert. Mais ce n'est pas tout.

Wembanyama répond à McDaniels En effet, Jaden McDaniels a l'air très chaud à l'idée d'affronter Victor Wembanyama dans cette série très attendue. L'ailier de Minnesota a pris feu dans le match 6 pour éliminer Denver avec 32 points, et après la rencontre, il annonçait déjà la couleur au Français en assurant que, contrairement à de nombreux joueurs qui fuient le duel avec Wemby, lui n'hésiterait pas à s'y frotter. « Moi, je vais l'attaquer », a lancé Jaden McDaniels qui n'est donc pas victime de la dissuasion imposée par les qualités défensives de Victor Wembanyama.