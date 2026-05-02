«Il veut m'attaquer ?» : Victor Wembanyama répond à son prochain adversaire !

Qualifiés facilement pour les demi-finales de la conférence ouest, les Spurs s'attendaient probablement à défier Denver, mais c'est bien Minnesota qui se présentera face à eux. L'occasion pour Victor Wembanyama de défier son compatriote Rudy Gobert, mais également Jaden McDaniels, l'ailier des Timberwolves qui n'a visiblement pas peur de Wemby.
Alors que tout le monde attendait un choc entre les Spurs et les Nuggets en demi-finale de la Conférence ouest, ce sont finalement les Timberwolves qui affronteront finalement la franchise texane. Le duel de prétendants au titre de MVP entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic n'aura donc pas lieu. A la place, Wemby défiera son compatriote et ami Rudy Gobert. Mais ce n'est pas tout.
Wembanyama répond à McDaniels
En effet, Jaden McDaniels a l'air très chaud à l'idée d'affronter Victor Wembanyama dans cette série très attendue. L'ailier de Minnesota a pris feu dans le match 6 pour éliminer Denver avec 32 points, et après la rencontre, il annonçait déjà la couleur au Français en assurant que, contrairement à de nombreux joueurs qui fuient le duel avec Wemby, lui n'hésiterait pas à s'y frotter. « Moi, je vais l'attaquer », a lancé Jaden McDaniels qui n'est donc pas victime de la dissuasion imposée par les qualités défensives de Victor Wembanyama.
«Ça me rend un peu meilleur»
Des propos sur lesquels Victor Wembanyama a bien évidemment été interrogé en conférence de presse. Et les star des Spurs attend ce duel avec impatience. « Il veut m'attaquer ? (sourire) Oui, les joueurs qui parlent ne me dérangent pas. C'est plutôt enthousiasmant. Ça me rend un peu meilleur. J'apprécie toujours les joueurs qui me poussent volontiers vers mes limites », lâche le Français dans des propos rapportés par L'EQUIPE. Reste désormais à savoir si Jaden McDaniels, spécialiste du trash talk, ne va pas regretter d'aller au combat face à Wemby.