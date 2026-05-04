NBA : «Nous continuons de rêver grâce à lui», les Spurs remercient «les dieux du basket» pour leur avoir offert Wembanyama

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les San Antonio Spurs s’apprêtent à affronter les Minnesota Timberwolves en demi-finale de la conférence Ouest, R.C. Buford s’est exprimé à propos de Victor Wembanyama. Le directeur général de la franchise texane arrive encore à être surpris par le Français, qui permet à son équipe de continuer à rêver.

Après avoir éliminé les Portland Trail Blazers sans trop de difficultés au premier tour, les San Antonio Spurs sont de retour en demi-finale de la conférence Ouest pour la première fois depuis 2017, qu’ils débuteront dans la nuit de lundi à mardi contre les Minnesota Timberwolves. S’il peut compter sur plusieurs joueurs de talent à ses côtés comme Stephon Castle ou De’Aaron Fox, Victor Wembanyama est bien évidemment le grand artisan du retour au premier plan de sa franchise.

« Nous avons reçu Victor en cadeau » « À quel point Wembanyama a changé la vie des Spurs ? Nous avons eu une période de reconstruction avant son arrivée puis nous avons reçu Victor en cadeau. Les dieux du basket ont été incroyablement bons avec nous lors de la loterie de la draft en 2023. Il a intégré notre communauté », s’est réjoui R. C. Buford, directeur général des San Antonio Spurs, dans un entretien accordé au Parisien. « Vous savez ce que j’apprécie le plus dans notre équipe ? C’est l’enthousiasme pour la réussite de chacun. Les joueurs ne se réjouissent pas quand ils marquent un panier mais parce que c’est l’équipe qui marque. Victor est le plus grand fan de Stephon Castle, de De’Aaron Fox ou n’importe qui d’autre. C’est ça, la marque du leadership de Victor. »