100M€ : Le PSG prépare une folie qui pourrait condamner Barcola !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cantonné à un rôle de doublure de luxe au PSG dans les grands matchs de Ligue des Champions, Bradley Barcola ne serait plus forcément satisfait de cette situation et pourrait envisager de changer d'air cet été, d'autant que Liverpool est sur les rangs. De plus, le potentiel recrutement de Yan Diomandé, évalué à 100M€, pourrait accélérer le départ du PSG pour Barcola.

Bradley Barcola (23 ans) et le PSG, c'est bientôt la fin ? Comme Le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant français est fortement courtisé par Liverpool depuis plusieurs mois, et il pourrait sérieusement envisager cette option étant donné qu'il est barré par le trio Dembélé-Doué-Kvaratskhelia dans l'équipe-type mise en place par Luis Enrique. Le PSG commence donc à assurer ses arrières et aurait notamment des vues sur le crack ivoirien Yan Diomandé (19 ans, RB Leipzig) comme l'a confirmé Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube.

Le PSG positionné sur Yan Diomandé « Le PSG et Liverpool sont tous deux en discussions avec l'entourage de Yan Diomande concernant un possible transfert cet été. La décision dépend de Yan Diomandé mais aussi du RB Leipzig après qu'ils lui ont proposé un nouveau contrat, plus une clause libératoire », assure le journaliste spécialisé sur le mercato, alors que le prix de Diomandé serait estimé aux alentours de 100M€ pour cet été. Et si le PSG venait à boucler ce recrutement, cela pourrait ouvrir la porte à Bradley Barcola...