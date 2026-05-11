NBA - «Il a raison» : Le coup de coude de Wembanyama est validé sur RMC !

Pierrick Levallet

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs en NBA, Victor Wembanyama s’est illustré par un mauvais geste dans la nuit de ce dimanche à ce lundi pour les Minnesota Timberwolves. Le Français a donné un coup de coude à Naz Reid pour s’extirper de son marquage, et a ainsi été expulsé de la rencontre. Son coup de sang a toutefois été validé sur les antennes de RMC.

Victor Wembanyama a reçu sa première expulsion en NBA dans la nuit de ce dimanche à ce lundi. Le joueur des San Antonio Spurs a été sanctionné pour comportement violent après avoir donné un coup de coude à Naz Reid au moment de s’extirper de son marquage. Les Spurs se sont ainsi inclinés dans le Game 4 des demi-finales de Conférence Ouest des playoffs (114-109). Le coup de sang du joueur de 22 ans a toutefois été validé sur RMC.

«Les moyens que les équipes ont de l’arrêter ne sont pas toujours très corrects» « Je me dis qu’il faudrait un peu plus le protéger. Ils n’ont pas beaucoup de moyen pour le stopper puisqu’il domine la ligue de très loin. Donc les moyens que les équipes ont de l’arrêter ne sont pas toujours très corrects. Il va falloir qu’il apprenne à se contrôler parce que c’est ce qui est fait régulièrement contre lui » a d’abord expliqué Frédéric Fauthoux dans le Super Moscato Show.