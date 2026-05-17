Mercato - OM : Un journaliste de L'EQUIPE donne le prix du transfert de Mason Greenwood !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une seconde partie de saison très compliquée, l'OM pourrait être contraint de vendre Mason Greenwood compte tenu des problèmes économiques du club phocéen. Et Mathieu Grégoire donne un ordre d'idée de la somme que pourrait récupérer Marseille dans ce dossier.

Bien qu'il ait connu une première partie de saison très aboutie, Mason Greenwood a sombré au début de l'année 2026, comme le reste de l'équipe de l'OM. A tel point que les Marseillais ne se qualifieront pas pour la prochaine Ligue des champions, ce qui va contraindre le club phocéen d'envisager une grosse vente cet été. Et la plus grosse valeur marchande de l'effectif est Mason Greenwood, bien que Manchester United touchera environ 40% du montant du transfert. Par conséquent, même s'il a récemment annoncé qu'il se verrait bien rester à l'OM, un départ semble inévitable. Mais à quel prix ? Correspondant à Marseille pour L'EQUIPE, le journaliste Mathieu Grégoire donne une estimation.

Entre 70 et 80M€ pour Greenwood ? « Le prix de Greenwood ? Entre 70 et 80M€ dans le sens où je vois qu'Anthony Gordon, l'attaquant de Newcastle, serait estimé à 80-90M€ par rapport au Bayern, sachant que les tarifs anglais c'est toujours très cher. Donc Greenwood pour moi est dans ces eaux-là aussi », explique-t-il au micro de Football Club de Marseille avant d'en dire plus sur la situation de Mason Greenwood dont l'avenir ne semble plus passer par l'OM.