La question qui fait jubiler Luis Enrique : Le PSG va tout écraser ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse, Luis Enrique s'est amusé d'une question sur le statut de favori du PSG en Ligue des champions après la victoire contre Chelsea. Il faut dire que jusque-là les critiques étaient nombreuses. Mais le PSG est-il vraiment le favori ?

Après une première partie de saison décevante, le PSG a rassuré ses supporters en dominant largement Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions, infligeant un 8 à 2 aux Blues sur l'ensemble de la double confrontation. Une qualification qui replace le PSG parmi les favoris avant le quart de finale face à Liverpool. En conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé sur ce statut de favori, et cela l'a beaucoup amusé.

🔴🔵 Luis Enrique :🎙️



« la LDC est notre compétition car nous sommes champions en titre. Ce sera difficile à Liverpool.



Je me souviens de Slot l’année dernière il a beaucoup parlé de nous positivement. Il avait clairement raison. C’est quelques choses que je n’oublie pas. » pic.twitter.com/PfEy8o6vOw — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 20, 2026

Le PSG favori de la Ligue des champions ? « Ah, on est favori maintenant ? Oh, bien sûr. Je suis très content », a-t-il répondu au journaliste qui assurait que le PSG était désormais favori en Ligue des champions. « Ça ne sert à rien. Et on est habitué. Je vous dis souvent que je cherche à tempérer tout ce qui se passe autour du Paris Saint-Germain. Quand vous pensez que nous sommes les favoris, je cherche à contrôler le vestiaire. Et j'ai la chance et le bonheur d'avoir une équipe incroyable et des joueurs très intelligents. Ils savent parfaitement que dans ce type de match, il n'y a pas de favori. Il y a deux équipes avec beaucoup de joueurs et deux équipes qui savent jouer ce type de match. Ce sera très positif et très attractif de jouer ce type d'éliminatoire », ajoute Luis Enrique.