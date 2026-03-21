La question qui fait jubiler Luis Enrique : Le PSG va tout écraser ?

Présent en conférence de presse, Luis Enrique s'est amusé d'une question sur le statut de favori du PSG en Ligue des champions après la victoire contre Chelsea. Il faut dire que jusque-là les critiques étaient nombreuses. Mais le PSG est-il vraiment le favori ?
Après une première partie de saison décevante, le PSG a rassuré ses supporters en dominant largement Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions, infligeant un 8 à 2 aux Blues sur l'ensemble de la double confrontation. Une qualification qui replace le PSG parmi les favoris avant le quart de finale face à Liverpool. En conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé sur ce statut de favori, et cela l'a beaucoup amusé.
Le PSG favori de la Ligue des champions ?
« Ah, on est favori maintenant ? Oh, bien sûr. Je suis très content », a-t-il répondu au journaliste qui assurait que le PSG était désormais favori en Ligue des champions. « Ça ne sert à rien. Et on est habitué. Je vous dis souvent que je cherche à tempérer tout ce qui se passe autour du Paris Saint-Germain. Quand vous pensez que nous sommes les favoris, je cherche à contrôler le vestiaire. Et j'ai la chance et le bonheur d'avoir une équipe incroyable et des joueurs très intelligents. Ils savent parfaitement que dans ce type de match, il n'y a pas de favori. Il y a deux équipes avec beaucoup de joueurs et deux équipes qui savent jouer ce type de match. Ce sera très positif et très attractif de jouer ce type d'éliminatoire », ajoute Luis Enrique.
«Ah, on est favori maintenant ? Oh, bien sûr. Je suis très content»
Mais l'entraîneur du PSG assure également qu'il s'attend évidemment à une rencontre compliquée face à Liverpool : « Et après, bien sûr, (concernant Liverpool), c'est un bon souvenir. Ça va être un match très différent (de ceux de l'année dernière). Je me rappelle l'année dernière quand Liverpool était la meilleure équipe d'Europe à ce moment de la compétition (les Reds avaient fini en tête de la phase de ligue, ndlr). Ils avaient montré un niveau incroyable. Et je me rappelle que leur coach Arne Slot avait très bien parlé du Paris Saint-Germain, quand personne ne parlait bien de nous et ça avait été très positif pour nous. C'est un bon souvenir. On a hâte de jouer ce quart de finale, en premier lieu au Parc des Princes et à Paris, et après à Liverpool. Ce sera un classique si je puis dire ».
Selon vous, le PSG est-il désormais le favori en Ligue des champions ?