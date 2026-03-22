Le coup de gueule de Lizarazu sur TF1 : «C’est problématique…»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bixente Lizarazu est à l'antenne de TF1 de manière régulière pour l'émission Téléfoot, mais également pour certains matchs de l'équipe de France. Le champion du monde 98 et d'Europe 2000 a lui aussi réagi ce dimanche à la polémique qui anime le paysage footballistique de ces derniers jours. Un non-sens qui ne s'est pas fait prier de commenter.

Voilà ce qu'on appelle une décision polémique. Huit semaines se sont écoulées entre les deux évènements, une durée qui en a interpellé plus d'un. Mais ce mardi 17 mars 2026, la cour d'appel de la Confédération africaine de football a statué après un laps de temps (trop) conséquent pour bien des observateurs. « Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ».

🚨 Les Sénégalais 🇸🇳 donnent rendez-vous à leurs supporters au Stade de France pour le match amical face au Pérou 🇵🇪. 🇫🇷🏆



"𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗙𝗘̂𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡" 👀



🎥 @GaindeYi pic.twitter.com/pIaCMFNFzX — Actu Foot (@ActuFoot_) March 21, 2026

«On peut perdre un match deux mois après l’avoir gagné ?» Depuis ce communiqué publié mardi en pleine soirée de Ligue des champions, les réactions ont fusé dans la presse. Ce dimanche, ce choix de la CAF qui a fait scandale a été évoqué sur le plateau de Téléfoot. Le présentateur de l'émission de TF1 Grégoire Margotton a lancé le champion du monde 98 Bixente Lizarazu sur ce fait unique dans l'histoire du football. Jamais les instances n'ont changé le sort d'un match déjà joué. Forcément, Lizarazu ne s'est pas montré sur la même longueur d'ondes que celle de la CAF concernant le verdict de Maroc - Sénégal. « On peut perdre un match deux mois après l’avoir gagné ? Oui c’est ça qui est un peu surprenant. On vient d’enlever la CAN au Sénégal. J’ai été surpris, je trouve que c’est très contestable, problématique ».