Didier Deschamps : Sa «relation particulière» en équipe de France (et ce n'est pas Mbappé)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis plus de 10 ans, l'équipe de France et Didier Deschamps ne font qu'un. Le sélectionneur des Bleus est sur le départ et rendra son tablier une fois la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) terminée. Le moment opportun pour une interview confessions pour DD auprès de quelques supporters de la sélection nationale.

Depuis mars 2023, soit le premier rassemblement après la retraite internationale d'Hugo Lloris qui a été annoncée dans la foulée du dénouement de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France. Un rôle qui pour beaucoup aurait pu voire dû revenir à Antoine Griezmann qui a toujours été de la partie pour chacune des compétitions de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

🎙️ « Comment va la chatte à DD ? » 🤣🐈



🗣️ Didier Deschamps 🇫🇷 : « 𝗔𝗛 𝗠𝗢𝗡 𝗔𝗡𝗜𝗠𝗔𝗟 𝗣𝗥𝗘́𝗙𝗘́𝗥𝗘́ ! » 😭😭



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«Il était là dès le départ» Néanmoins, Antoine Griezmann n'a pas bénéficié du brassard de capitaine. Et hasard ou non, il décidait de mettre un terme à sa carrière internationale un an et demi plus tard en septembre 2024. Une rupture sèche après une collaboration de 10 ans avec Didier Deschamps. Et ce, bien qu'il ait eu une relation spéciale d'après les propos tenus par le sélectionneur des Bleus à Téléfoot. « Votre ancien chouchou Antoine Griezmann vous manque-t-il ? Je ne peux pas dire qu'il manque, mais il a marqué l'histoire. Sur un plan humain par rapport à moi et la relation que j'avais, il était là dès le départ ».