Didier Deschamps : Sa «relation particulière» en équipe de France (et ce n'est pas Mbappé)

Depuis plus de 10 ans, l'équipe de France et Didier Deschamps ne font qu'un. Le sélectionneur des Bleus est sur le départ et rendra son tablier une fois la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) terminée. Le moment opportun pour une interview confessions pour DD auprès de quelques supporters de la sélection nationale.
Depuis mars 2023, soit le premier rassemblement après la retraite internationale d'Hugo Lloris qui a été annoncée dans la foulée du dénouement de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France. Un rôle qui pour beaucoup aurait pu voire dû revenir à Antoine Griezmann qui a toujours été de la partie pour chacune des compétitions de Didier Deschamps à la tête des Bleus.
«Il était là dès le départ»
Néanmoins, Antoine Griezmann n'a pas bénéficié du brassard de capitaine. Et hasard ou non, il décidait de mettre un terme à sa carrière internationale un an et demi plus tard en septembre 2024. Une rupture sèche après une collaboration de 10 ans avec Didier Deschamps. Et ce, bien qu'il ait eu une relation spéciale d'après les propos tenus par le sélectionneur des Bleus à Téléfoot. « Votre ancien chouchou Antoine Griezmann vous manque-t-il ? Je ne peux pas dire qu'il manque, mais il a marqué l'histoire. Sur un plan humain par rapport à moi et la relation que j'avais, il était là dès le départ ».
«J'ai eu une relation particulière avec Antoine»
La page Antoine Griezmann a été tournée et cela ne crée pas forcément de manque chez Didier Deschamps quand bien même leur lien a été fort pendant de longues années. « Il n'a connu que moi comme sélectionneur donc j'ai eu une relation particulière avec Antoine. Mais aujourd'hui dans ce registre là, il y a deux joueurs qui ont un profil assez similaire, c'est Michael Olise et Rayan Cherki ». A présent, la proximité entraîneur / joueur est bien réelle entre Kylian Mbappé et le boss des Bleus jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026 marquant le départ de Deschamps après 14 années en équipe de France.