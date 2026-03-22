Equipe de France : L’annonce inquiétante de Deschamps pour un joueur du PSG ?

Didier Deschamps a déjà dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, qui sera le dernier avant la Coupe du monde 2026. Les internationaux français savent donc qu’ils ont gros à jouer sur les prochaines semaines. Le sélectionneur tricolore aurait d’ailleurs fait une annonce peu rassurante pour un joueur du PSG.
Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Celui-ci sera le dernier avant la Coupe du monde 2026. Les internationaux savent donc qu’ils ont gros à jouer au cours des prochaines semaines pour espérer faire partie de l’aventure aux Etats-Unis cet été. Le sélectionneur tricolore ne s’est toutefois pas vraiment montré rassurant à l’égard d’un joueur du PSG.
Intertitre 2
Didier Deschamps a en effet justifié la présence de Lucas Chevalier dans le groupe, en expliquant également l’avoir rétrogradé en équipe de France. « Lucas est avec nous depuis un peu plus d’un an. La situation n’est pas idéale pour lui, mais j’ai échangé avec lui, ce n’est pas dans un rôle de numéro 2 qu’il est pris, mais de numéro 3. Il n’a pas perdu sa valeur, il reste en activité. Si ça va évoluer à la prochaine liste ? Je ne sais pas, j’espère pour lui, je ne mets pas de pression sur le PSG ou Luis Enrique » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.
«Ce n’est pas si clair que ça, j’ai un petit doute»
Et pour Vincent Duluc, cela pourrait être le signe que Lucas Chevalier pourrait être écarté de la liste pour la Coupe du monde si sa situation ne s’arrange pas au PSG. « Ça fait quand même que deux mois qu’il n’a pas joué ». Du genre deux mois ce n'est pas grave. Ce qui veut dire que si ça fait 4 mois, c’est beaucoup plus grave. Donc je pense qu'il a quand même ouvert la porte à la possibilité que Chevalier n’aille pas à la Coupe du monde. Pour moi, ce n’est pas si clair que ça, j’ai un petit doute. Je suis d’accord, ça ne sera ni Risser ni Butez. Ça peut être Areola. Mais si Areola ne joue plus, Chevalier y va » a confié le journaliste dans On refait le match sur RTL. Lucas Chevalier est prévenu.