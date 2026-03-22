Equipe de France : L’annonce inquiétante de Deschamps pour un joueur du PSG ?

Pierrick Levallet

Didier Deschamps a déjà dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, qui sera le dernier avant la Coupe du monde 2026. Les internationaux français savent donc qu’ils ont gros à jouer sur les prochaines semaines. Le sélectionneur tricolore aurait d’ailleurs fait une annonce peu rassurante pour un joueur du PSG.

Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Celui-ci sera le dernier avant la Coupe du monde 2026. Les internationaux savent donc qu’ils ont gros à jouer au cours des prochaines semaines pour espérer faire partie de l’aventure aux Etats-Unis cet été. Le sélectionneur tricolore ne s’est toutefois pas vraiment montré rassurant à l’égard d’un joueur du PSG.

Mercato - PSG - Lucas Chevalier : Un départ obligatoire pour mettre fin au malaise ? https://t.co/zy868J95fl — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Intertitre 2 Didier Deschamps a en effet justifié la présence de Lucas Chevalier dans le groupe, en expliquant également l’avoir rétrogradé en équipe de France. « Lucas est avec nous depuis un peu plus d’un an. La situation n’est pas idéale pour lui, mais j’ai échangé avec lui, ce n’est pas dans un rôle de numéro 2 qu’il est pris, mais de numéro 3. Il n’a pas perdu sa valeur, il reste en activité. Si ça va évoluer à la prochaine liste ? Je ne sais pas, j’espère pour lui, je ne mets pas de pression sur le PSG ou Luis Enrique » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.