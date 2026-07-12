Zinedine Zidane : Le scénario qu’il faut déjà exclure pour l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour être le futur sélectionneur de l'équipe de France une fois que la Coupe du Monde 2026 sera terminée, Zinedine Zidane aura donc des choix forts à faire pour assurer au mieux la succession de Didier Deschamps. La fameuse question des binationaux reviendra notamment sur la table, mais un journaliste du Parisien exclut déjà le fait que Zidane cherche à bloquer à tout prix ces profils au profit des Bleus.

Une fois cette Coupe du Monde 2026 terminée, Didier Deschamps quittera donc l'équipe de France après quatorze ans de bons et loyaux services, pour laisser place à l'ère Zinedine Zidane. Mais à quoi faut-il concrètement s'attendre avec l'ancien entraîneur du Real Madrid, notamment en ce qui concerne les joueurs binationaux ? Laurent Perrin a fait le point à ce sujet dans un chat avec les internautes du Parisien, et il exclut déjà un scénario avec Zidane : le futur sélectionneur ne bloquera pas les joueurs pour l'équipe de France.

« Personne n’a l’intention de fonctionner ainsi, surtout pas Zidane » « Sélectionneur tous les binationaux de 18 ans pour les bloquer ? Techniquement c’est possible mais dans les faits, c’est inimaginable. Ce serait indigne d’une grande Fédération comme la FFF, et personne n’a l’intention de fonctionner ainsi, et surtout pas Zinédine Zidane dont le fils est le gardien de l’Algérie. On ne peut pas « bloquer » des joueurs et les empêcher de vivre de grandes émotions avec leur pays d’origine ou celui de leurs parents », a indiqué le journaliste du Parisien au sujet de Zinedine Zidane.