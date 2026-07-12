Zinedine Zidane : Le scénario qu’il faut déjà exclure pour l’équipe de France !

Pressenti pour être le futur sélectionneur de l'équipe de France une fois que la Coupe du Monde 2026 sera terminée, Zinedine Zidane aura donc des choix forts à faire pour assurer au mieux la succession de Didier Deschamps. La fameuse question des binationaux reviendra notamment sur la table, mais un journaliste du Parisien exclut déjà le fait que Zidane cherche à bloquer à tout prix ces profils au profit des Bleus.
Une fois cette Coupe du Monde 2026 terminée, Didier Deschamps quittera donc l'équipe de France après quatorze ans de bons et loyaux services, pour laisser place à l'ère Zinedine Zidane. Mais à quoi faut-il concrètement s'attendre avec l'ancien entraîneur du Real Madrid, notamment en ce qui concerne les joueurs binationaux ? Laurent Perrin a fait le point à ce sujet dans un chat avec les internautes du Parisien, et il exclut déjà un scénario avec Zidane : le futur sélectionneur ne bloquera pas les joueurs pour l'équipe de France.
« Personne n’a l’intention de fonctionner ainsi, surtout pas Zidane »
« Sélectionneur tous les binationaux de 18 ans pour les bloquer ? Techniquement c’est possible mais dans les faits, c’est inimaginable. Ce serait indigne d’une grande Fédération comme la FFF, et personne n’a l’intention de fonctionner ainsi, et surtout pas Zinédine Zidane dont le fils est le gardien de l’Algérie. On ne peut pas « bloquer » des joueurs et les empêcher de vivre de grandes émotions avec leur pays d’origine ou celui de leurs parents », a indiqué le journaliste du Parisien au sujet de Zinedine Zidane.
« Ils n'avaient aucune certitude avec les Bleus »
D'ailleurs, Laurent Perrin estime que certains joueurs ont parfaitement bien fait de privilégier une sélection africaine plutôt que d'attendre l'équipe de France sans garantie pour leur avenir international : « Après, il y a des opportunités qui se présentent de plus en plus tôt : le Sénégal a appelé Ibrahim Mbaye alors qu'il n'avait que 17 ans et il a joué la CAN et la Coupe du monde, des expériences déjà exceptionnelles. Le Maroc a permis à Bouaddi de s'imposer comme titulaire. Ils n'avaient aucune certitude avec les Bleus. Ils ont fait un choix sportif et ils ont bien fait. Didier Drogba n'a jamais regretté d'avoir choisi la Côte d'Ivoire, Habib Beye non plus. Je n'ai pas souvenir d'un joueur qui aurait regretté d'avoir opté pour un pays africain », précise le journaliste.