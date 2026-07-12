Coupe du Monde 2026 : Du nouveau sur la blessure de Kylian Mbappé avant France-Espagne !

Lors du choc entre l'équipe de France et le Maroc, Kylian Mbappé a été touché au niveau de la cheville. Sorti pour ne pas aggraver sa blessure, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a pu participer à la séance d'entrainement de ce samedi avec ses partenaires. De bon augure avant la demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne.
Ce jeudi soir, l'équipe de France s'est frottée au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Si les Bleus se sont imposés au Gillette Stadium de Boston (2-0), ils ont perdu Kylian Mbappé. A la suite d'un duel musclé avec un adversaire, le capitaine et numéro 10 a eu une alerte à la cheville. Pour ne pas aggraver sa blessure, Kylian Mbappé a préféré sortir avant le coup de sifflet final de la partie, cédant sa place à Jean-Philippe Mateta.
France-Maroc : Kylian Mbappé a eu une alerte à la cheville
Après la victoire de l'équipe de France face au Maroc, Kylian Mbappé a lâché ses vérités sur son pépin physique, se montrant rassurant. « Ça va bien, j'ai pris un coup à la cheville, mais ça va bien », a confié l'attaquant de 27 ans au micro de M6.
Kylian Mbappé s'est entrainé normalement ce samedi
Ce samedi soir, RMC Sport a donné des nouvelles de Kylian Mbappé. A en croire le média français, la star de l'équipe de France était présente lors de la dernière séance d'entrainement collective avec ses coéquipiers ; et ce, à l'université de Bentley, près de Boston. Kylian Mbappé a effectué un footing avec ceux qui étaient titulaires face au Maroc. De surcroit, il a frappé dans le ballon sans problème. Une bonne nouvelle avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Pour rappel, les Bleus de Didier Deschamps ont rendez-vous avec l'Espagne ce mardi soir au AT&T Stadium de Dallas.