Coupe du Monde 2026 : Du nouveau sur la blessure de Kylian Mbappé avant France-Espagne !

Amadou Diawara

Lors du choc entre l'équipe de France et le Maroc, Kylian Mbappé a été touché au niveau de la cheville. Sorti pour ne pas aggraver sa blessure, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a pu participer à la séance d'entrainement de ce samedi avec ses partenaires. De bon augure avant la demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne.

Ce jeudi soir, l'équipe de France s'est frottée au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Si les Bleus se sont imposés au Gillette Stadium de Boston (2-0), ils ont perdu Kylian Mbappé. A la suite d'un duel musclé avec un adversaire, le capitaine et numéro 10 a eu une alerte à la cheville. Pour ne pas aggraver sa blessure, Kylian Mbappé a préféré sortir avant le coup de sifflet final de la partie, cédant sa place à Jean-Philippe Mateta.

France-Maroc : Kylian Mbappé a eu une alerte à la cheville Après la victoire de l'équipe de France face au Maroc, Kylian Mbappé a lâché ses vérités sur son pépin physique, se montrant rassurant. « Ça va bien, j'ai pris un coup à la cheville, mais ça va bien », a confié l'attaquant de 27 ans au micro de M6.