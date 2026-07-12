«L'équipe de France la moins unie» : La nouvelle révélation sur la petite bombe signée Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cinq années séparent ces deux compétitions. A l'Euro 2020 disputé en 2021 en raison du Covid-19, une équipe de France talentueuse s'est pourtant ratée dès le stade des 1/8èmes de finale avec une élimination contre la Suisse. En cette Coupe du monde 2026, les Bleus sont en demi-finale de la compétition avec un état d'esprit bien meilleur qu'à l'Euro comme Kylian Mbappé le révélait il y a quelques semaines. Un aveu qui fait sens au vu de son vécu personnel expliqué par le Journal du Dimanche.

« Appelle Mobut », « JP (ndlr Jean-Philippe Mateta), tu n'as pas d'aura ». Les blagues et les taquineries fusent dans le vestiaire de l'équipe de France de l'autre côté de l'Atlantique en cette Coupe du monde 2026. De par ce que montrent les caméras de FFF TV depuis l'entrée en lice des Bleus dans la compétition et même avant avec la préparation à Clairefontaine et l'imitation de Marcus Thuram à la routine d'avant-match de Michael Olise, force est de constater que le groupe de l'équipe de France est uni et tire dans le même sens pour cette Last Dance de Didier Deschamps avant qu'il laisse les clés du camion à Zinedine Zidane une fois la Coupe du monde terminée.

Kylian Mbappé sur l'Euro 2021 : «C'est le moment où l'équipe de France a été la moins unie depuis que je suis en sélection» Une ambiance positive qui est bien éloignée de celle de l'Euro 2021. C'est en effet la révélation effectuée par Kylian Mbappé au Parisien avant le départ pour les Etats-Unis au début du mois de juin. « Vu comment était l'ambiance, je pense qu'on n'aurait pas gagné. Et pourtant, c'est peut-être l'équipe la plus talentueuse qu'on avait depuis longtemps. Mais je pense que c'est le pire moment que j'ai connu en équipe de France en termes d'ambiance. Ça s'est ressenti dans le groupe. On en parle souvent entre joueurs. Ça ne s'est peut-être pas vu, mais c'est le moment où l'équipe de France a été la moins unie depuis que je suis en sélection ».