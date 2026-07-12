Équipe de France : Didier Deschamps victime d’une injustice avant la Coupe du monde 2026 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps arrive au bout de son aventure. L'ancien entraîneur de l'OM a connu de nombreux succès à la tête de cette équipe et cela pourrait se terminer de la plus belle des manières. Malgré tout, il a parfois été critiqué lorsque les choses se passaient un peu moins bien, une situation qui peut parfois être compliquée à gérer.

Depuis le début de son mandat en Equipe de France, Didier Deschamps a souvent mené la France vers les sommets. Pour sa dernière à la tête des Bleus, il espère finir sur la meilleure note possible. La France disputera une nouvelle demi-finale en Coupe du monde mardi face à l'Espagne dans l'espoir de décrocher une nouvelle étoile. En 14 ans, il a vécu beaucoup de bons moments mais aussi des moments plus difficiles. Il sait mieux que quiconque que ce rôle est difficile.

Deschamps attaqué en Equipe de France ? En 14 ans, tout n'a pas toujours été tout rose pour Didier Deschamps. S'il a confié qu'il se sentait prêt à occuper une nouvelle fonction après son départ du poste de sélectionneur, il est revenu sur les moments plus difficiles dans une biographie intitulée "Ce que je sais de lui". L'autrice Dominique Rouch s'exprime. « Il se défendait parce qu'il a été beaucoup attaqué, parfois de façon un peu injuste. C'est aussi pour ça qu'il est resté aussi humble et simple. Même si je souhaite évidemment qu'il gagne la Coupe du monde, je pense qu'il restera avec cette même humilité. Il sait qu'aujourd'hui il est au sommet, mais il sait aussi que demain, au moindre faux pas, il peut être traîné dans la boue » confie-t-elle à RMC.