Équipe de France - Désiré Doué ou Bradley Barcola : Didier Deschamps a tranché ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la compétition, Didier Deschamps a le choix en ce qui concerne son secteur offensif. En effet le sélectionneur des Bleus a de la ressource dans son équipe et comme au PSG, Désiré Doué et Bradley Barcola sont en concurrence. Dans ce Mondial, les deux joueurs ont eu tour à tour leur chance et à l'approche de la demi-finale face à l'Espagne, il se pourrait bien que Didier Deschamps fasse un choix déterminant.

Depuis le début de la compétition, l'Equipe de France impressionne. Il faut dire que Didier Deschamps bénéficie d'un effectif très chargé et peut compter sur les qualités individuelles de chacun. Dans le secteur offensif, Désiré Doué et Bradley Barcola sont en concurrence sur le côté gauche. Face au Maroc, c'est Doué qui a été titularisé et auteur d'une très belle prestation. Un argument de plus pour repartir sur les mêmes bases en demi-finales...

Désiré Doué plus convaincant ? Buteur face à la Norvège lors de la phase de poules, Désiré Doué a joué lors des six rencontres des Bleus et aurait pris un petit avantage sur Bradley Barcola dernièrement. En effet, d'après L'Equipe, il a marqué de précieux points en réalisant une prestation très remarquée contre le Maroc. Très discipliné aussi bien en attaque que dans d'autres phases de jeu, il a tapé dans l'œil du staff et Didier Deschamps pourrait choisir de le titulariser à nouveau. « C'est un joueur qui t'offre beaucoup d'alternatives dans ton jeu, quand tu as le ballon, quand tu ne l'as pas, il est capable d'avoir une version différente. En première mi-temps, il a été dans le déséquilibre, dans le un contre un, dans la largeur, c'est la stratégie qu'on avait pour forcer Hakimi à défendre, Il a joué une partie de la seconde mi-temps à l'intérieur, plus qu'un 3e milieu. Il te donne beaucoup d'options, il a fait un super match, ce sont des matches qui comptent, pour un jeune international » analyse Mbappé après le quart de finale d'après L'Equipe.