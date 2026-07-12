Equipe de France : Ce n'était jamais arrivé avant la Coupe du monde 2026, la statistique folle

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela commence à devenir une habitude pour l'équipe de France. Pour la troisième fois de suite et la 8ème de son histoire, la sélection tricolore se trouve au stade des demi-finales de la Coupe du monde. Ce Mondial 2026 a permis aux quatre premières nations du classement FIFA de figurer dans le dernier carré, une performance jamais réalisée jusqu'à maintenant...

Entre jeudi et samedi, les huit équipes encore en lice dans cette Coupe du monde 2026 ont disputé leurs quarts de finale dans l'optique de continuer à vivre le rêve américain. Dans le pays de l'Oncle Sam, du côté du Gillette Stadium de Foxborough, l'équipe de France a pris le meilleur sur le Maroc jeudi (2-0) et a donc obtenu le premier des quatre tickets pour les demi-finales de ce Mondial 2026. Le lendemain, ce fut au tour de l'Espagne avec un nouveau but victorieux de Mikel Merino comme au tour précédent face au Portugal en fin de match, de valider son accession au dernier carré en s'offrant la Belgique (2-1).

L'Angleterre et l'Argentine rejoignent la France et l'Espagne dans le dernier carré de la Coupe du monde Samedi, les deux derniers quarts de finale ont trouvé leur épilogue au bout des prolongations. Menée au score face à la Norvège, l'Angleterre a totalement inversé la tendance grâce à un doublé de Jude Bellingham (2-1) dans un match où plusieurs décisions arbitrales de Clément Turpin et de la VAR ont été grandement contestées par les Norvégiens et sur les réseaux sociaux. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Argentine de Lionel Messi a également due passer par les 30 minutes de prolongation afin d'éliminer la Suisse (3-1). Fait intéressant. C'est le seul match de l'épopée argentine où Lionel Messi n'a pas fait trembler les filets. La Pulga a tout de même servi Alexis Mac Allister sur son but.