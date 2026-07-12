Polémique raciste sur l'Equipe de France en Espagne : «Tous les joueurs sont français», la réponse cash de l'État

Amadou Diawara

Avant le coup d'envoi des demi-finales de la Coupe du Monde, Mariano Rajoy - ancien Premier ministre espagnol - a tenu des propos racistes à l'encontre de l'équipe de France. Sur son compte X, l'ambassade française en Espagne a tenu à lui faire passer un message clair sur les joueurs tricolores.

Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde, l'équipe de France va affronter l'Espagne ce mardi soir. En effet, les deux nations ont rendez-vous au AT&T Stadium de Dallas. A deux jours de ce choc, Mariano Rajoy a annoncé la couleur. Toutefois, l'ancien Premier ministre espagnol a dérapé, proférant des propos racistes à l'encontre des joueurs de Didier Deschamps.

«Sur les 26 joueurs, 23 sont nés en France» « Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable », a déclaré Mariano Rajoy, membre du Parti Populaire - parti libéral conservateur en Espagne - lors d'un entretien accordé à El Debate.