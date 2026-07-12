Equipe de France : «S'il arrête complètement, il meurt», la biographe de Deschamps se lâche sur son avenir !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Alors que le technicien de 57 ans n'a pas encore scellé son avenir, sa biographe - Dominique Rouch - a affirmé qu'il n'allait pas prendre sa retraite.

Didier Deschamps dispute actuellement sa toute dernière compétition à la tête de l'équipe de France. En fin de contrat le 31 juillet, le sélectionneur tricolore va céder sa place après la Coupe du Monde. Alors que Didier Deschamps entretient le flou quant à son avenir, Dominique Rouch a assuré qu'il n'allait pas tirer sa révérence.

«Didier Deschamps a besoin d'entraîner» « Vous le voyez davantage retrouver un poste d'entraîneur de club plutôt que prendre une autre sélection nationale ? S'il arrête complètement, il meurt. Didier Deschamps a besoin d'entraîner. C'est déjà une icône mondiale, mais il aura toujours besoin de titres, parce qu'il est assoiffé et avide de victoires. Mais il n'a pas besoin d'un trophée supplémentaire pour prouver ce qu'il est devenu », a affirmé Dominique Rouch, autrice de la biographie de Didier Deschamps - Ce que je sais de lui - sur RMC.