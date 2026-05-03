«Il s’en fout» de l’OM : Medhi Benatia responsable du «marasme» à Marseille ?

S’il n’avait pas hésité à recadrer l’ensemble de ses joueurs il y a deux semaines après la défaite à Lorient (2-0), Medhi Benatia ne s’est pas exprimé samedi après celle à Nantes (3-0). Pour Pascal Dupraz, le directeur du football de Marseille n’est quoi qu’il arrive plus crédible et « s’en fout » du club, lui qui partira à la fin de la saison.
Difficile de ne trouver qu’un seul responsable pour expliquer l’humiliation que l’OM a subi samedi sur la pelouse du FC Nantes (3-0). La responsabilité des joueurs est bien évidemment engagée, mais Pascal Dupraz s’est surtout attardé sur les dirigeants du club et son entraîneur, Habib Beye.
Benatia « n’est plus crédible »
« J'ai presque envie de dire que celui qui a le moins de responsabilités, c'est Habib Beye. Il est là depuis moins longtemps que tous les autres. Même s’il montre quelques fois… Franchement, ça m’énerve en tant que coach. Même encore sa déclaration hier (samedi) est ubuesque. C'est ta responsabilité si les joueurs s'entraînent bien la semaine et ne jouent pas bien le week-end. C’est tout. Il n'y a pas besoin de les clouer au pilori. C'est ta responsabilité si les joueurs n'ont pas couru. C'est pour cette raison que nous sommes bien payés. Je le pense très franchement et c'est ce qu'il aurait dû dire », a déclaré Pascal Dupraz ce dimanche dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.
« Benatia, de l’OM, il s’en fout aussi, puisqu’il a acté son départ en fin de saison »
Il a ensuite ciblé Frank McCourt et Pablo Longoria, démis de ses fonctions au mois de mars : « Depuis plusieurs années, exceptés ces 18 mois avec De Zerbi, c’est des mercatos incessants, des changements d’entraîneur incessants, ce qui fait que c’est toujours un éternel recommencement avec l’OM. » Enfin, Pascal Dupraz s’est attardé sur Medhi Benatia qui, contrairement à il y a deux semaines après la défaite à Lorient (2-0), n’a pas pris la parole cette fois-ci : « Et puis Benatia, parce que je pense qu’aujourd’hui il n’est plus crédible, à partir du moment où il a dit qu’il démissionnait, mais qu’il reste et se permette de défoncer les joueurs après Lorient. Comment voulez-vous que les joueurs prennent ça avec crainte ? Ils s’en foutent en fait. Parce que Benatia, de l’OM, il s’en fout aussi, puisqu’il a acté son départ en fin de saison. Tout ceci fait que l’OM est dans un marasme et j’ai bien l’impression que c’est la chronique d’une lente descente annoncée. J’ai peur que l’OM ne fasse pas du tout de Coupe d’Europe à ce rythme-là. »