«Il s’en fout» de l’OM : Medhi Benatia responsable du «marasme» à Marseille ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il n’avait pas hésité à recadrer l’ensemble de ses joueurs il y a deux semaines après la défaite à Lorient (2-0), Medhi Benatia ne s’est pas exprimé samedi après celle à Nantes (3-0). Pour Pascal Dupraz, le directeur du football de Marseille n’est quoi qu’il arrive plus crédible et « s’en fout » du club, lui qui partira à la fin de la saison.

Difficile de ne trouver qu’un seul responsable pour expliquer l’humiliation que l’OM a subi samedi sur la pelouse du FC Nantes (3-0). La responsabilité des joueurs est bien évidemment engagée, mais Pascal Dupraz s’est surtout attardé sur les dirigeants du club et son entraîneur, Habib Beye.

Benatia « n’est plus crédible » « J'ai presque envie de dire que celui qui a le moins de responsabilités, c'est Habib Beye. Il est là depuis moins longtemps que tous les autres. Même s’il montre quelques fois… Franchement, ça m’énerve en tant que coach. Même encore sa déclaration hier (samedi) est ubuesque. C'est ta responsabilité si les joueurs s'entraînent bien la semaine et ne jouent pas bien le week-end. C’est tout. Il n'y a pas besoin de les clouer au pilori. C'est ta responsabilité si les joueurs n'ont pas couru. C'est pour cette raison que nous sommes bien payés. Je le pense très franchement et c'est ce qu'il aurait dû dire », a déclaré Pascal Dupraz ce dimanche dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.