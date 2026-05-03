Mercato - OM : C'est terminé pour Benjamin Pavard, les deux destinations possibles pour lui cet été

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier à l’OM, Benjamin Pavard a connu une deuxième partie de saison très compliquée. Alors que le club marseillais ne devrait pas lever l’option d’achat fixée à 20M€ du défenseur français, ce dernier devrait retourner à l’Inter Milan, mais pas pour longtemps. Son entourage s’active pour lui trouver un point de chute, avec des pistes à l’étranger. Explications.

L’histoire commune devrait bientôt s’arrêter entre Benjamin Pavard et l’OM. N’ayant pas donné satisfaction cette saison, le défenseur français, arrivé l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec option d’achat à 20M€, ne devrait pas être conservé par le club phocéen. A en croire les dernières indiscrétions de Media Foot, les dirigeants phocéens ne sont pas convaincus de l’international Français, et ne devraient pas déclencher sa clause cet été. Résultat ? Pavard va devoir retourner à l’Inter.

Pavard entre l’Angleterre et l’Espagne ? Cependant, son avenir ne devrait pas s’écrire en Italie. D’après Media Foot, l’entourage de Benjamin Pavard lui cherche déjà une porte de sortie à l’étranger. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude, mais d’après le média, les destinations les plus probables pour le défenseur de 30 ans se trouvent en Angleterre et en Espagne où plusieurs clubs semblent intéressés. De son côté, Habib Beye n’avait pas hésité à défendre publiquement son joueur.