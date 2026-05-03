Mercato - OM : Une «offre satisfaisante» est espérée pour Geronimo Rulli ?

Pierrick Levallet

L’OM risque de vivre un été plutôt animé sur le mercato. Avec cette saison délicate qui est en train de virer peu à peu au fiasco, le club phocéen devrait voir quelques joueurs quitter le navire. Geronimo Rulli ferait notamment l’objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. Les dirigeants marseillais ne devraient en tout cas pas le retenir en cas de bonne offre.

L’été devrait très probablement être mouvementé du côté de l’OM. Le club phocéen traverse une fin de saison délicate, avec la qualification pour la prochaine Ligue des champions qui s’éloigne de plus en plus suite à la lourde défaite sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Les dirigeants marseillais se prépareraient ainsi à une grosse vague de départs une fois l’exercice 2025-2026 terminé. Geronimo Rulli pourrait notamment faire ses valisés.

Geronimo Rulli ne sera pas retenu par l'OM D’après les informations de La Minute OM, le gardien de but argentin ne serait pas considéré comme intouchable, au contraire. L’OM ne devrait pas le retenir en cas « d’offre satisfaisante ». Reste maintenant à voir ce que la formation olympienne considère comme une proposition intéressante. Selon Transfermarkt, le portier de 33 ans est estimé à 8M€ et son contrat court jusqu’en juin 2027. L’OM ne devrait donc probablement pas en tirer bien plus.