Le PSG reçoit un soutien étonnant avant le match retour face au Bayern Munich

Alexis Brunet

Mercredi 6 mai, le PSG disputera sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Les Parisiens vont jouer le match le plus important de leur saison jusque-là et tous les soutiens sont bons pour se qualifier pour la finale. Ce dimanche, le club de la capitale en a d’ailleurs reçu un assez surprenant.

Dans les prochains jours, les fans de football vont connaître les deux équipes qualifiées pour la finale de la Ligue des champions. Mardi débuteront les demi-finales retour avec au programme un alléchant Atlético de Madrid contre Arsenal, mais c’est surtout la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG qui est grandement attendue par tous les passionnés. À l'aller, les hommes de Luis Enrique s’étaient imposés 5-4 après un match d’une intensité folle.

Le PSG reçoit le soutien de sumos Ces derniers jours, le PSG a reçu de nombreux soutiens en vue de sa demi-finale retour et cela continue ce week-end. Comme le rapporte L’Équipe, la boutique éphémère « Ici, c'est Paris, la Maison » du club de la capitale, située au Japon dans le quartier de Shibuya, a reçu dernièrement la visite de deux sumos, Kinbozan et Ura, venus apporter leur soutien aux hommes de Luis Enrique. Les deux stars de la discipline ont été reçues par l’ancien Parisien Jay-Jay Okocha (1998-2002), qui a même tenté de leur apprendre à jongler. Kinbozan et Ura participeront au tournoi de Tokyo du 10 au 24 mai et après il sera possible de les admirer en France, lors du tournoi de Paris qui aura lieu les 13 et 14 juin.