Mercato - PSG : Un grand club européen veut s’offrir Kolo Muani cet été !

Alexis Brunet

Actuellement prêté du côté de Tottenham, Randal Kolo Muani va revenir au PSG à la fin de la saison car l’opération ne comprend pas d’option ou d’obligation d’achat. Toutefois, le Français pourrait ne pas s’éterniser à Paris. En effet, un grand club européen l’aurait érigé en priorité pour renforcer son secteur offensif cet été.

Après une nouvelle saison longue et éprouvante, le PSG pourrait bien être l’un des acteurs du mercato estival. Le club de la capitale a déjà certaines pistes et dernièrement c’est le nom de Morgan Rogers qui ressort avec insistance. Le buteur d’Aston Villa est l’un des meilleurs attaquants de Premier League et il ne serait pas contre un départ cet été. Toutefois, cela pourrait coûter cher au club de la capitale, car les Villans souhaiteraient en obtenir au moins 115M€.

Kolo Muani pourrait enfin quitter le PSG Un attaquant pourrait donc arriver au PSG, mais un autre pourrait s’en aller. En effet, actuellement prêté à Tottenham, Randal Kolo Muani va faire son retour à Paris cet été, mais pas forcément pour très longtemps. Le Français n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et d’après les informations du Corriere dello Sport, l’ancien Nantais serait la priorité de la Juventus de Turin pour renforcer son secteur offensif. Il y avait d’ailleurs déjà été prêté en fin de saison dernière et par la suite il avait été tout proche d’y revenir, mais l’opération avait capoté au dernier moment, poussant le Parisien à rejoindre les Spurs.