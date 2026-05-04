Corentin Tolisso et l’équipe de France : «Le groupe est déjà fait», l’annonce qui confirme son absence à la Coupe du Monde ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur et passeur à deux reprises, Corentin Tolisso a une nouvelle fois été un des grands artisans de la victoire de l’OL face au Stade Rennais (4-2) dimanche soir. De quoi relancer un peu plus le débat autour de sa présence en équipe de France, mais comme l’a rappelé Samuel Umtiti, « le groupe est déjà fait » et le voir figurer dans la liste de Didier Deschamps semble peu probable.

En s’imposant face au Stade Rennais (4-2) dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1, l’OL a fait une excellente opération dans la course à la Ligue des champions. Les Gones sont désormais seuls troisièmes, grâce à leur succès et au match nul du LOSC face au Havre (1-1). S’il a connu une période un peu plus délicate dernièrement, Corentin Tolisso, buteur sur penalty et double passeur décisif, s’est encore une fois illustré.

« Revenir et le niveau qu'il est en train de montrer, pour moi, c'est top » « Il a donné énormément sur le terrain. Je pense que mentalement aussi ça joue avec toute cette pression. En plus, on parlait énormément de retourner en équipe de France, ça pèse énormément », a expliqué Samuel Umtiti dans l’After Foot sur RMC. Alors que le capitaine de l’OL s’est fait la promesse de ne plus parler de l’équipe de France, le champion du monde 2018 pense que « comme il l'a si bien dit, au bout d'un moment stop ‘j'ai plus envie d'en parler, je vais me préoccuper du terrain’. Et quand il est revenu, il a montré à tout le monde que ‘ne vous inquiétez pas, je suis encore là’. Je pense que dans une saison, c'est normal d'avoir aussi une période de moins bien, mais ensuite de revenir et le niveau qu'il est en train de montrer, pour moi, c'est top. »