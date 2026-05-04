Réunion pour le successeur de Benatia : L’OM tient son nouveau directeur sportif ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un nouveau directeur sportif, l’Olympique de Marseille a notamment coché le nom de Julien Fournier pour le poste. Une réunion a récemment eu lieu entre les deux parties selon les informations divulguées par Foot Mercato, plaçant l’ancien dirigeant de l’OGC Nice parmi les favoris.

Ça vire à la catastrophe pour l’Olympique de Marseille. Largement battu par le FC Nantes (0-3) le week-end dernier, le club phocéen a dit adieu au podium de Ligue 1 et voit la Ligue des champions s’éloigner dangereusement. C'est dans ce contexte très difficile que les têtes pensantes marseillaises poursuivent leurs recherches pour le successeur de Medhi Benatia, qui s'en ira au terme de l'exercice actuel. Un nom serait en pole selon Foot Mercato.

Julien Fournier bien placé pour débarquer à l’OM Après avoir essuyé les refus de Paul Mitchell et George Syrianos, les responsables de l’OM sont en discussion avec Julien Fournier, emballé par la perspective de retrouver le club phocéen après un premier passage comme secrétaire général entre 2004 et 2009. Une réunion fructueuse aurait déjà eu lieu entre les deux parties, précise FM. Passé par l’OGC Nice en tant que directeur général puis directeur du football, Julien Fournier présente l’avantage de connaître le contexte marseillais pour y avoir déjà travaillé, un élément qui pourrait avoir son importance dans la décision finale.