Samuel Umtiti dévoile le détail complètement fou qui a confirmé le transfert d’Antoine Griezmann !

La saison prochaine, Antoine Griezmann ne portera plus les couleurs de l’Atlético de Madrid. Il y a quelques semaines, le Français a officialisé son arrivée à Orlando City pour une saison et demie, plus une en option. Avant la grande annonce, Samuel Umtiti savait que son grand ami allait quitter l’Espagne et c’est sa couleur de cheveux qui l’a trahi.
De 2014 à 2019 puis de 2021 à 2026, Antoine Griezmann aura porté les couleurs de l’Atlético de Madrid pendant dix saisons au total. C’est donc avec le statut de légende que le Français quittera les Colchoneros prochainement. En effet, le champion du monde a annoncé il y a quelques semaines qu’il allait rejoindre Orlando City en MLS, lui qui a toujours rêvé de terminer sa carrière aux États-Unis.
« Quand j’ai vu qu’il avait changé de couleur de cheveux… »
Avant même qu’Antoine Griezmann n’officialise son arrivée prochaine à Orlando City, Samuel Umtiti savait déjà que son grand ami allait changer de club. Selon l’ancien défenseur central, c’est sa couleur de cheveux qui l’a trahi. « Quand j’ai vu qu’il avait changé de couleur de cheveux, je me suis dit qu’il se passait quelque chose. Mais je savais aussi qu'il allait rester pour terminer de la meilleure des manières possible sa saison avec l'Atlético de Madrid », a déclaré à DAZN l’ancien coéquipier de Griezmann en équipe de France.
Griezmann peut encore remporter la Ligue des champions
Antoine Griezmann cherchera donc à terminer de la meilleure des manières possibles son aventure à l’Atlético de Madrid et cela pourrait être avec un titre en Ligue des champions. Les Colchoneros sont actuellement qualifiés pour les demi-finales et ils affronteront Arsenal lors du match aller en Espagne le 29 avril et le retour aura lieu en Angleterre le 5 mai. Si les hommes de Diego Simeone écartent les Gunners, ils joueront alors la finale le 30 mai à Budapest, soit contre le Bayern Munich, soit contre le PSG. Il y a fort à parier que le champion du monde fera tout son possible pour partir en apothéose.