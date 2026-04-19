Samuel Umtiti dévoile le détail complètement fou qui a confirmé le transfert d’Antoine Griezmann !

Alexis Brunet

La saison prochaine, Antoine Griezmann ne portera plus les couleurs de l’Atlético de Madrid. Il y a quelques semaines, le Français a officialisé son arrivée à Orlando City pour une saison et demie, plus une en option. Avant la grande annonce, Samuel Umtiti savait que son grand ami allait quitter l’Espagne et c’est sa couleur de cheveux qui l’a trahi.

De 2014 à 2019 puis de 2021 à 2026, Antoine Griezmann aura porté les couleurs de l’Atlético de Madrid pendant dix saisons au total. C’est donc avec le statut de légende que le Français quittera les Colchoneros prochainement. En effet, le champion du monde a annoncé il y a quelques semaines qu’il allait rejoindre Orlando City en MLS, lui qui a toujours rêvé de terminer sa carrière aux États-Unis.

Samuel Umtiti qui retrouve ses anciens coéquipiers de l'équipe de France ! 🇫🇷🫂



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« Quand j’ai vu qu’il avait changé de couleur de cheveux… » Avant même qu’Antoine Griezmann n’officialise son arrivée prochaine à Orlando City, Samuel Umtiti savait déjà que son grand ami allait changer de club. Selon l’ancien défenseur central, c’est sa couleur de cheveux qui l’a trahi. « Quand j’ai vu qu’il avait changé de couleur de cheveux, je me suis dit qu’il se passait quelque chose. Mais je savais aussi qu'il allait rester pour terminer de la meilleure des manières possible sa saison avec l'Atlético de Madrid », a déclaré à DAZN l’ancien coéquipier de Griezmann en équipe de France.