Mercato - Real Madrid : Un ancien entraineur du PSG va retrouver Kylian Mbappé ?

Amadou Diawara

Le 13 janvier, Alvaro Arbeloa a été promu entraineur de l'équipe première du Real Madrid, et ce, après avoir dirigé le Castilla. Toutefois, Florentino Pérez souhaiterait le remplacer par un autre technicien la saison prochaine. Actuellement à Aston Villa, le nom d'Unai Emery - qui a entrainé Kylian Mbappé au PSG - figurerait à une place haute dans la short-list du président merengue.

Le 1er juin 2025, Xabi Alonso est devenu le nouvel entraineur du Real Madrid, ayant pris la place de Carlo Ancelotti, qui est désormais le sélectionneur du Brésil. Toutefois, le technicien espagnol n'a pas fait long feu à la Maison-Blanche. Alors que les résultats du club n'étaient pas à la hauteur, Xabi Alonso a été remercié le 12 janvier 2026.

Emery est l'un des candidats favoris du Real Madrid Pour assurer la succession de Xabi Alonso, Florentino Pérez a décidé de faire confiance à Alvaro Arbeloa. Alors qu'il entrainait le Castilla, le coach de 43 ans a été promu en équipe première. Toutefois, Alvaro Arbeloa ne serait qu'un intérimaire au Real Madrid. En effet, les hautes sphères merengue seraient à la recherche d'un technicien expérimenté pour la saison prochaine. Alors que les noms Didier Deschamps, de José Mourinho ou encore de Jürgen Klopp ont été cités, celui d'Unai Emery vient d'apparaitre dans la presse.