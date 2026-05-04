Mercato - OM : Un transfert à 7,5M€ bouclé... dès le mois d'août 2025

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, il risque d'y avoir du changement au sein de l'effectif de l'OM. Avec quels joueurs le club phocéen repartira pour la saison prochaine ? Il y a certains transferts qui ont déjà été bouclés pour la saison à venir. C'est notamment le cas d'une opération à 7,5M€, actée il y a maintenant plusieurs mois, dès août 2025.

Le Havre et le Stade Rennais. Voilà le programme de l'OM pour la fin de la saison. Il ne reste donc plus que deux matchs au club phocéen pour tenter de décrocher le meilleur classement possible. Mais voilà que pour ces rencontres, Habib Beye sera privé d'Hamed Junior Traoré. En effet, selon les informations de La Provence, la saison de l'Ivoirien, sorti sur civière contre Nantes, est terminée, Traoré souffrant d'une lésion à l'adducteur droit.

Une option d'achat activée après un match On ne reverra donc pas Hamed Junior Traoré avec le maillot de l'OM cette saison. Rendez-vous donc pour la prochaine pour l'Ivoirien. Le joueur de 26 ans sera en effet Marseillais pour l'exercice à venir. Si Traoré avait été prêté par Bournemouth l'été dernier, La Provence a révélé que l'option d'achat de 7,5M€ avait automatiquement été levée lors de sa première apparition avec l'OM. Celle-ci remonte alors au 31 août 2025 et une rencontre face à l'OL.