Rugby - Champions Cup : Un Champion du monde 98 a porté chance à l’UBB !

Axel Cornic

L’Union Bordeaux-Bègles a réussi l’exploit de remporter une deuxième fois de suite la Champions Cup, en battant largement le Leinster lors de la finale à Bilbao (19-41), ce samedi. Et ils ont pu compter sur le soutien de leurs supporters, qui se sont déplacés en masse pour assister à ce match, avec d’ailleurs un invité spécial.

Le rugby français assoit un peu plus sa domination en Champions Cup. Depuis 2020 et la défaite du Racing 92, c’est toujours un club de Top 14 qui soulève le trophée à la fin. Cette fois c’était au tour de l’UBB, qui a réalisé un joli back to back en s’imposant pour la deuxième fois de suite.

« J’étais au Groenland, un peu ailleurs, mais je me suis organisé pour pouvoir venir » Pas vraiment en bonne position en Top 14, les Bordelo-bèglais ont essayé de préparer au mieux cette finale de Champions Cup. Tous les moyens étaient bons et on a notamment vu Bixente Lizarazu leur rendre une petite visite, pour la remise des maillots. « C’est Yannick Bru qui m’a appelé il y a une dizaine de jours pour me proposer de venir. J’étais au Groenland, un peu ailleurs, mais je me suis organisé pour pouvoir venir » a expliqué le Champion du monde 1998 avec l’équipe de France, d’après ICI Gironde.