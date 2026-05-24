Fiasco de Knysna : «Je vais peut-être vous choquer...», un joueur de cette équipe de France lâche ses vérités

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est le rêve de bien des joueurs grandissant dans l'hexagone. Ce fut le cas de Gaël Clichy qui a seulement eu sa chance à l'Euro 2012 dans la peau d'un titulaire. Deux ans plus tôt, il occupait le rôle de doublure de Patrice Evra, capitaine de cette équipe entraînée par Raymond Domenech à l'époque. Un Mondial qui tourné au vinaigre pour la sélection, mais Clichy serait prêt à tout recommencer.

En juin 2010, l'équipe de France s'envolait pour l'Afrique du sud et s'installait dans son camp de base de Knysna dans le cadre de la Coupe du monde. Un Mondial qui a viré au fiasco. Sportivement, les Bleus ont aligné deux défaites pour un nul face au Mexique, à l'Afrique du Sud et à l'Uruguay. En interne, un clash à la mi-temps de France - Mexique (0-2) éclatait entre le sélectionneur Raymond Domenech et l'attaquant star Nicolas Anelka.

«Je vais choquer des gens, mais la Coupe du monde en Afrique du sud, c'est mon moment» Des mots déplacés, mais différents de la Une de L'Equipe : "va te faire enc*ler, sale fils de p*te" ont été prononcés par l'attaquant, engendrant son exclusion du groupe tricolore. S'en est suivie une grève d'entraînement qui a été relayée de manière planétaire faisant de la sélection la risée du monde. Pour autant, de par l'expérience individuelle de Gaël Clichy qui vivait sa première Coupe du monde avec l'équipe de France. Quelques jours après la mise en ligne du documentaire Netflix : Le Bus, les Bleus en grève, l'ancien défenseur des Bleus s'est confié au média Carré sur ce sentiment partagé. « Je vais choquer des gens, mais la Coupe du monde en Afrique du sud, c'est mon moment. Parce que tu fais partie des 23 meilleurs joueurs de ton pays. Tu représentes ton pays. Première Coupe du monde tout simplement. Je me rappelle qu'après la compétition, il y a eu une petite enquête interne pour savoir ce qui s'est passé et on me pose la même question 'comment as-tu vécu cette Coupe du monde ?' ».