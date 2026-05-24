Finale de la Champions Cup : L’UBB s'inquiète déjà pour la suite, «je suis un peu pessimiste...»

Axel Cornic

Champion en titre, l’Union Bordeaux-Bègles a réalisé le doublé en Champions Cup, avec une large victoire en finale sur la province irlandaise du Leinster (19-41). Mais si les Bordelo-bèglais peuvent fêter ce nouveau titre, ils devront rapidement revenir à la dure réalité du Top 14, avec une course aux phases finales qui fait rage.

On dit souvent que le Top 14 est le meilleur championnat de la planète. Cette fin de saison le confirme, puisque derrière le leader du Stade Toulousain nous assistons à une véritable lutte pour les phases finales du Championnat de France, avec sept équipes qui peuvent toujours y participer. Et même le double Champion d’Europe en titre n’est pas assuré de les disputer !

La fête de l’UBB ne va pas durer longtemps L’UBB, qui a remporté une deuxième Champions Cup consécutive ce samedi, est en effet cinquième du Top 14 actuellement. Et le plus dur arrive, puisque les coéquipiers de Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey disputeront deux finales lors des deux dernières journées, face au RCT et à l’ASM Clermont Auvergne. Ils n’ont pas le droit à la défaite pour peut-être viser une troisième finale en trois ans, après les deux perdues face au Stade Toulousain.