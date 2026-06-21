«En fait c'est trop» : La fois où Mbappé a fait craquer Tchouaméni en plein match

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un but pour entrer dans l'histoire. Alors que l'équipe de France venait d'encaisser le but du 2-1 contre le Sénégal mardi pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé prenait le ballon avant de le déposer dans la lucarne d'Edouard Mendy après avoir pris sa chance de loin. Une finition qui a choqué Aurélien Tchouaméni comme il l'a révélé dans Hoppen.

L'équipe de France a réussi son entame en cette Coupe du monde 2026. Mardi, sur la pelouse du MetLife Stadium, les hommes de Didier Deschamps sont parvenus à prendre le meilleur sur le Sénégal en seconde période. Au retour des vestiaires, sur un score nul et vierge, les vice-champions du monde en titre ont ouvert le score grâce à une finition de Kylian Mbappé parfaitement servi par Michael Olise.

«Quand Kylian a marqué le deuxième but face au Sénégal, J'ai rigolé carrément» Kylian Mbappé égalait alors le record de buts marqués en équipe de France par Olivier Giroud, à savoir 57 réalisations avant d'en établir un nouveau d'une frappe lointaine et limpide qui a terminé sa course dans les filets d'Edouard Mendy (3-1). Aux premières loges au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a révélé avoir eu un rire nerveux au moment de ce 3ème but marqué pour l'équipe de France. « Quand Kylian a marqué le deuxième but face au Sénégal, J'ai rigolé carrément. Je me suis dit "en fait, c'est trop"», a assuré Tchouaméni à Hoppen.