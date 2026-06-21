«En fait c'est trop» : La fois où Mbappé a fait craquer Tchouaméni en plein match

Un but pour entrer dans l'histoire. Alors que l'équipe de France venait d'encaisser le but du 2-1 contre le Sénégal mardi pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé prenait le ballon avant de le déposer dans la lucarne d'Edouard Mendy après avoir pris sa chance de loin. Une finition qui a choqué Aurélien Tchouaméni comme il l'a révélé dans Hoppen.
L'équipe de France a réussi son entame en cette Coupe du monde 2026. Mardi, sur la pelouse du MetLife Stadium, les hommes de Didier Deschamps sont parvenus à prendre le meilleur sur le Sénégal en seconde période. Au retour des vestiaires, sur un score nul et vierge, les vice-champions du monde en titre ont ouvert le score grâce à une finition de Kylian Mbappé parfaitement servi par Michael Olise.
«Quand Kylian a marqué le deuxième but face au Sénégal, J'ai rigolé carrément»
Kylian Mbappé égalait alors le record de buts marqués en équipe de France par Olivier Giroud, à savoir 57 réalisations avant d'en établir un nouveau d'une frappe lointaine et limpide qui a terminé sa course dans les filets d'Edouard Mendy (3-1). Aux premières loges au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a révélé avoir eu un rire nerveux au moment de ce 3ème but marqué pour l'équipe de France. « Quand Kylian a marqué le deuxième but face au Sénégal, J'ai rigolé carrément. Je me suis dit "en fait, c'est trop"», a assuré Tchouaméni à Hoppen.
Kylian Mbappé le classe dans son top 3 des buts marqués en équipe de France
Invité à dresser un top 3 de ses buts marqués en équipe de France, Kylian Mbappé a tenu à l'inclure dedans à la place de sa frappe longue distance contre Gibraltar en novembre 2023. « La place du but contre le Sénégal dans ce top 3 ? J'enlève celui contre Gibraltar. Il est beau, mais on en a déjà vu des comme ça. Et il y avait déjà 11-0 dans le match. Un but en Coupe du monde, c'est toujours plus important qu'un 11-0 ». Un but record et donc historique à la fois pour Kylian Mbappé et l'équipe de France. Ce qui a permis au joueur d'inscrire ses 13ème et 14ème but en Coupe du monde.