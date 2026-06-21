Equipe de France : Thierry Henry révèle «le secret» de France 98 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a deux étoiles mondiales sur son maillot tricolore. La dernière en date remonte à 2018 et la première est ancrée dans tous les amoureux du football français : 1998. Le groupe rebaptisé France 98 est resté légendaire les années passant. Mais Thierry Henry, qui participait à sa première compétition avec les Bleus à l'époque, a révélé le secret de cette réussite.

Le 12 juillet 1998, l'équipe de France brodait la première étoile de son histoire au-dessus du Coq grâce à cette victoire en finale de Coupe du monde face au Brésil (3-0). Un succès à la maison pour les Bleus qui avaient manqué les deux éditions précédentes du Mondial. France 98 est devenu un groupe iconique dans la mémoire collective des Français. Mais Thierry Henry a souligné une chose cruciale à laquelle les gens ne pensent pas lorsqu'on parle de ces Bleus entraînés par Aimé Jacquet.

«Il y a une chose dont on ne parle pas : nous avons échoué» Consultant pour Fox Sports lors de cette Coupe du monde 2026, Thierry Henry a profité de sa présence aux Etats-Unis pour se confier à Rio Ferdinand pour le programme Rio Meets. Au cours de son échange avec l'ancien international anglais de Manchester United, le champion du monde 98 s'est attardé sur l'échec vécu par certains joueurs de l'équipe de France avant de s'asseoir sur le toit du monde au Stade de France. « Nous avions une équipe dans laquelle Djorkaeff jouait en Italie. Thuram jouait également en Italie. Zidane jouait en Italie. Ces joueurs évoluaient dans de grandes équipes et disputaient des matchs importants chaque week-end. Moi, j’étais encore en France, à Monaco, et je pense à un élément très important, c’est que nous avions des gagnants. Et il y a une chose dont on ne parle pas : nous avons échoué. Nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Coupe du monde en 1994 ni en 1990. Beaucoup de ces joueurs n’ont pas participé à la Coupe du monde de 1994 ».