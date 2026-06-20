Thierry Henry retourne sa veste en pleine Coupe du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement consultant pour la chaîne de télévision américain Fox Sports à l’occasion de la Coupe du Monde 2026, Thierry Henry a beaucoup fait parler de lui cette semaine avec des propos offensifs au sujet de Cristiano Ronaldo et de son attitude avec le Portugal. Mais l’ancienne gloire de l’équipe de France a très rapidement changé de discours au sujet de CR7…

Cristiano Ronaldo a cristallisé les tensions mercredi après une prestation jugée nettement insuffisante et beaucoup trop individualiste contre la République démocratique du Congo lors de l'entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde (1-1). L’attaquant d’Al-Nassr a d’ailleurs été critiqué de partout dans la presse, et notamment par Thierry Henry. L’ancien capitaine de l’équipe de France n’a pas du tout apprécié le visage affiché par Ronaldo avec le Portugal et l’a fait savoir mercredi sur Fox Sports, où il opère en tant que consultant.

« L’équipe doit marquer, pas toi » « C’est à l’équipe de marquer, pas à toi. Cristiano Ronaldo a été dans cette situation plusieurs fois. Si vous faites cette course, vous obligez le défenseur à prendre la décision de se replier dans votre surface de réparation. Mais comme il veut marquer, il se dirige vers Bruno Fernandes. S’il pénètre dans la surface, vous devez le suivre et Fernandes n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Mais comme il veut marquer, il se dirige vers la passe en retrait. Vous voyez les deux joueurs et c’est plus facile à défendre. Et c’est ça mon point de vue : l’équipe doit marquer, pas toi », avait lâché Thierry Henry, qui a rapidement retourné sa veste au sujet de Ronaldo.