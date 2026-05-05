Les supporters du Real Madrid en colère : Kylian Mbappé victime d’insultes racistes sur les réseaux

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est en train de complètement dérapé en Espagne à propos de Kylian Mbappé. Ces derniers jours, blessé, l’international français s’est accordé quelques jours de repos en Italie avec Ester Exposito. Une virée italienne qui a déclenché la colère des fans du Real Madrid qui sont aujourd’hui nombreux à réclamer son départ. Une contestation à laquelle se sont mêlées des insultes racistes à l’encontre de Mbappé.

Dimanche soir, le Real Madrid s’est imposé contre l’Espanyol Barcelone (0-2) sans Kylian Mbappé, blessé. Le Français n’était pas là et pourtant, aujourd’hui, on ne parle que de lui et pas forcément en bien. La raison ? Sa virée en Italie avec Ester Exposito. Indisponible avec la Casa Blanca, le numéro 10 merengue a donc profité de quelques jours de vacances avec celle qui serait sa petite-amie. Mais voilà que ce voyage de Mbappé de l’autre côté des Alpes a déclenché une très grosse colère chez les supporters du Real Madrid.

Mbappé visé par des insultes racistes Ils ont été alors nombreux à pointer du doigt les agissements de Kylian Mbappé. Certains sont même allés jusqu’à réclamer le départ de l’international français du Real Madrid. D’autres sont allés encore plus loin avec des comportements répréhensibles. En effet, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires des publications de Mbappé, on a pu voir de nombreux messages et des insultes à caractère raciste.