Kylian Mbappé en vacances, Obraniak s’emporte sur La Chaîne L’Équipe : «Tu ne peux pas faire ça»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La virée de Kylian Mbappé en Sardaigne ne cesse de faire parler. En pleine convalescence, l’attaquant du Real Madrid est parti quelques jours en vacances, et ce alors que ses coéquipiers se préparaient à affronter l’Espanyol Barcelone. Une erreur de timing pour Ludovic Obraniak.

En pleine convalescence, Kylian Mbappé en a profité pour faire une coupure le week-end dernier en se rendant en Sardaigne avec sa compagne, l’actrice Ester Expósito. Un déplacement autorisé par le Real Madrid mais qui fait polémique en Espagne, alors que les Merengue jouaient dimanche soir contre l’Espanyol Barcelone. Pour Ludovic Obraniak, Kylian Mbappé a fauté.

« C’est le pire des moments » « Tu ne peux pas faire ça à ce moment-là, juge l’ancien joueur, dans L’Équipe de Greg. Tu as le droit de le faire, alors fais-le, trouve un endroit où tu ne seras pas vu. Ça doit être possible. Mais en tout cas, ne le fais pas maintenant, c’est le pire des moments. » Un avis loin de partager le journaliste Régis Testelin.