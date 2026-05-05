Kylian Mbappé en vacances, Obraniak s’emporte sur La Chaîne L’Équipe : «Tu ne peux pas faire ça»

La virée de Kylian Mbappé en Sardaigne ne cesse de faire parler. En pleine convalescence, l’attaquant du Real Madrid est parti quelques jours en vacances, et ce alors que ses coéquipiers se préparaient à affronter l’Espanyol Barcelone. Une erreur de timing pour Ludovic Obraniak.
En pleine convalescence, Kylian Mbappé en a profité pour faire une coupure le week-end dernier en se rendant en Sardaigne avec sa compagne, l’actrice Ester Expósito. Un déplacement autorisé par le Real Madrid mais qui fait polémique en Espagne, alors que les Merengue jouaient dimanche soir contre l’Espanyol Barcelone. Pour Ludovic Obraniak, Kylian Mbappé a fauté.
« C’est le pire des moments »
« Tu ne peux pas faire ça à ce moment-là, juge l’ancien joueur, dans L’Équipe de Greg. Tu as le droit de le faire, alors fais-le, trouve un endroit où tu ne seras pas vu. Ça doit être possible. Mais en tout cas, ne le fais pas maintenant, c’est le pire des moments. » Un avis loin de partager le journaliste Régis Testelin.
« Il prend son jet et va en Sardaigne, mais c’est quoi le problème ? »
« Je trouve qu’il y a un Mbappé-bashing et qu’on l’ennuie pour pas grand-chose, confiait-il un peu plus tard dans L’Équipe du Soir. C’est quoi le problème ? Déjà, il est blessé, on lui reproche de ne pas être en déplacement à l’extérieur avec son équipe. Il n’y a aucun joueur blessé qui part à l’extérieur avec son équipe, ça n’existe pas. Soit il reste chez lui ou au centre d’entraînement pour se soigner, soit il se repose, il fait ce qu’il veut. Lui, il a deux jours tous les 36 du mois pour se reposer, c’est des mecs qui ont une pression monstrueuse, il prend son jet et va en Sardaigne, mais c’est quoi le problème ? (...) Je trouve que le Mbappé-bashing va au-delà de cet épisode de la Sardaigne. Ça fait quand même une ou deux années qu’on dit "le Real ne serait-il pas meilleur sans Mbappé", "ça joue moins bien sans Mbappé", "à quoi sert Mbappé", "si Mbappé s’en allait", "quand il est parti du PSG ils ont gagné la Ligue des champions", le truc est quand même bien, bien installé ».