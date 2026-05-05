Kylian Mbappé craque en plein entraînement, les insultes qui ne passent pas au Real Madrid... 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin de saison du Real Madrid n’est pas celle qui était escomptée au début de l’exercice. Déjà, ce fut un autre entraîneur qui était aux commandes de l’effectif en la personne de Xabi Alonso. Viré, il a été remplacé par Alvaro Arbeloa qui n’est pas parvenu à redresser la barre en allant éventuellement chercher des trophées. Et il semble que le groupe ne semble pas aller bien mieux au vu des révélations faites en Espagne et notamment au sujet de Kylian Mbappé.

Décidément, rien ne va plus au Real Madrid. Une saison (blanche?) à oublier pour Kylian Mbappé et l’ensemble du vestiaire merengue. Chaque semaine, un nouveau problème ou nouvelle polémique fait surface dans la presse. Depuis la lésion semi-tendineux de la cuisse contractée en Andalousie le 24 avril dernier (1-1) face au Betis Séville, le Français est éloigné des terrains. Mais avant cette rencontre, une altercation verbale aurait eu lieu entre le numéro 10 du Real Madrid et un membre du staff technique d’Alvaro Arbeloa.

Signalé hors-jeu par un membre du staff d’Arbeloa pendant un entraînement, Mbappé aurait dérapé Les journalistes Guillermo Rai et Mario Cortegana de The Athletic révèlent ce mardi qu’un différend a éclaté sous l’instigation de Kylian Mbappé en plein entraînement. La faute ? Un hors-jeu signalé par un membre du staff qui officiait en tant qu’arbitre assistant. Le buteur du Real Madrid aurait tenu des propos colériques et insultants à son égard.