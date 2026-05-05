Après la nouvelle polémique, un journaliste s’emporte contre le «Mbappé bashing»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti quelques jours en Sardaigne pour souffler, alors que ses coéquipiers du Real Madrid affrontaient l’Espanyol Barcelone durant le week-end, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Pour le journaliste Régis Testelin, l’attaquant des Bleus, qui se remet d’une blessure, est victime d’un acharnement.

L’escapade de Kylian Mbappé en Sardaigne ne cesse de faire parler depuis quelques jours. Indisponible à cause d’une blessure aux ischio-jambiers contractée le 24 avril 2026, l’attaquant du Real Madrid s’est rendu en Italie avec sa compagne, l’actrice Ester Exposito. Une virée autorisée par le club mais qui passe mal en Espagne, notamment au sein du vestiaire et chez certains dirigeants à en croire la presse locale. Pour Régis Testelin, cette nouvelle polémique est incompréhensible.

« Il n’y a aucun joueur blessé qui part à l’extérieur avec son équipe, ça n’existe pas » « Je trouve qu’il y a un Mbappé bashing et qu’on l’ennuie pour pas grand-chose. C’est quoi le problème ? Déjà, il est blessé, on lui reproche de ne pas être en déplacement à l’extérieur avec son équipe. Il n’y a aucun joueur blessé qui part à l’extérieur avec son équipe, ça n’existe pas. Soit il reste chez lui ou au centre d’entraînement pour se soigner, soit il se repose, il fait ce qu’il veut. Lui, il a deux jours tous les 36 du mois pour se reposer, ce sont des mecs qui ont une pression monstrueuse, il prend son jet et va en Sardaigne, mais c’est quoi le problème ? », s’est interrogé le journaliste dans L’Équipe du Soir.