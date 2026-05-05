Mercato - OM : Pierre Ménès propose deux noms pour remplacer Habib Beye

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Habib Beye ne devrait pas rester à l’OM cet été. Le coach de 48 ans n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés lors de son arrivée en février dernier. La direction marseillaise devrait donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et Pierre Ménès n’a pas hésité à proposer deux noms pour succéder au technicien sénégalais.
L’avenir d’Habib Beye se veut particulièrement incertain à l’OM. Alors que son contrat expire en juin 2027, l’entraîneur sénégalais n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés après son arrivée en février dernier. Le coach de 48 ans devait aider le club phocéen à remporter la Coupe de France et à terminer troisième de Ligue 1. Finalement, les Olympiens ont été éliminés en quart de finale de la Coupe de France et voient aujourd'hui la quatrième position en championnat s'échapper. La direction marseillaise devrait donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et Pierre Ménès s’est permis de proposer deux noms pour succéder à Habib Beye.
«Je choisirais un entraîneur français»
« Qui je choisirais comme entraîneur ? Je choisirais un entraîneur français. Parce qu’à un moment donné, il y en a marre des mecs qui ne parlent pas français, toujours ce côté ‘je me la pète parce que je suis un entraîneur de renommée internationale’. Quand tu vois ce que De Zerbi ça a donné... Même si c’était mieux qu’avec Beye, ce n’était pas extraordinaire. Je confierais franchement le club à Christophe Galtier ou Bruno Génésio, qui sont des mecs qui savent gérer un club, une équipe. Ils ont - pour Galtier - l’amour du club et pour Génésio l’habitude » a lancé l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
Bruno Génésio ou Christophe Galtier pour entraîner l'OM ?
Passé par l’ASSE, le LOSC et le PSG, Christophe Galtier dispose d’une grande expérience de la Ligue 1. L’actuel entraîneur du Neom SC en Arabie Saoudite est également natif de Marseille et a même évolué à l’OM en tant que joueur entre 1985 et 1987 puis 1995 et 1997. Son profil se révèle donc intéressant. Bruno Génésio, lui également, possède une large expérience du championnat de France après avoir officié sur les bancs de l’OL et du Stade Rennais avant d’atterrir au LOSC. Le technicien de 59 ans s’est notamment illustré avec de grandes prestations sur la scène européenne, en Ligue des champions avec Lyon notamment. Reste maintenant à voir vers qui l’OM se tournera pour remplacer Habib Beye à l’issue de la saison.