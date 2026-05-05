Mercato - OM : Pierre Ménès propose deux noms pour remplacer Habib Beye

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Habib Beye ne devrait pas rester à l’OM cet été. Le coach de 48 ans n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés lors de son arrivée en février dernier. La direction marseillaise devrait donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et Pierre Ménès n’a pas hésité à proposer deux noms pour succéder au technicien sénégalais.

L’avenir d’Habib Beye se veut particulièrement incertain à l’OM. Alors que son contrat expire en juin 2027, l’entraîneur sénégalais n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés après son arrivée en février dernier. Le coach de 48 ans devait aider le club phocéen à remporter la Coupe de France et à terminer troisième de Ligue 1. Finalement, les Olympiens ont été éliminés en quart de finale de la Coupe de France et voient aujourd'hui la quatrième position en championnat s'échapper. La direction marseillaise devrait donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et Pierre Ménès s’est permis de proposer deux noms pour succéder à Habib Beye.

«Je choisirais un entraîneur français» « Qui je choisirais comme entraîneur ? Je choisirais un entraîneur français. Parce qu’à un moment donné, il y en a marre des mecs qui ne parlent pas français, toujours ce côté ‘je me la pète parce que je suis un entraîneur de renommée internationale’. Quand tu vois ce que De Zerbi ça a donné... Même si c’était mieux qu’avec Beye, ce n’était pas extraordinaire. Je confierais franchement le club à Christophe Galtier ou Bruno Génésio, qui sont des mecs qui savent gérer un club, une équipe. Ils ont - pour Galtier - l’amour du club et pour Génésio l’habitude » a lancé l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.