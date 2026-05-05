Malaise au Real Madrid : Le clan Mbappé sort du silence !

Au Real Madrid, l’atmosphère est pesante ces derniers temps. En difficulté sportive et sur le point de perdre la Liga au profit de l’historique rival du FC Barcelone, le club madrilène voit son actualité animée par le cas Mbappé. Un certain malaise autour de son attaquant star s’est installé, incitant l’entourage du joueur à monter au créneau.
Kylian Mbappé est au centre des discussions entourant l’actualité du Real Madrid. Souffrant d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche depuis le match nul concédé par la Casa Blanca sur le terrain du Betis Séville le 24 avril (1-1), le capitaine de l’équipe de France aurait été le protagoniste d’une altercation orale avec un élément de l’équipe technique d’Alvaro Arbeloa en plein entraînement. Des insultes auraient été proférées par Mbappé en raison d’un signalement en position de hors-jeu.
«Mbappé Out»
En parallèle, la décision de Kylian Mbappé de s’envoler pour Cagliari en virée amoureuse avec Ester Exposito alors que le Real Madrid jette ses dernières forces dans la bataille dans la course à la Liga aurait été mal perçue par certains membres du vestiaire qui condamneraient également son coup de sang envers le membre du staff technique d’Arbeloa. Sur X, plusieurs montages « Mbappé Out » ont été publiés dans la section commentaires d’un post du Real Madrid.
«Une partie des critiques repose sur une interprétation excessive d’éléments liés à une période de convalescence strictement supervisée par le club»
Beaucoup de bruit autour de Kylian Mbappé de l’autre côté des Pyrénées. Au point où l’entourage du meilleur buteur de la saison du Real Madrid avec ses 41 réalisations a pris la parole auprès de The Athletic. « Une partie des critiques repose sur une interprétation excessive d’éléments liés à une période de convalescence strictement supervisée par le club, et ne reflète pas la réalité de l’engagement de Kylian ni de son travail quotidien pour l’équipe ». Le ton est donné, reste à savoir comment le feuilleton se terminera.