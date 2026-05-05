Malaise au Real Madrid : Le clan Mbappé sort du silence !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, l’atmosphère est pesante ces derniers temps. En difficulté sportive et sur le point de perdre la Liga au profit de l’historique rival du FC Barcelone, le club madrilène voit son actualité animée par le cas Mbappé. Un certain malaise autour de son attaquant star s’est installé, incitant l’entourage du joueur à monter au créneau.

Kylian Mbappé est au centre des discussions entourant l’actualité du Real Madrid. Souffrant d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche depuis le match nul concédé par la Casa Blanca sur le terrain du Betis Séville le 24 avril (1-1), le capitaine de l’équipe de France aurait été le protagoniste d’une altercation orale avec un élément de l’équipe technique d’Alvaro Arbeloa en plein entraînement. Des insultes auraient été proférées par Mbappé en raison d’un signalement en position de hors-jeu.

«Mbappé Out» En parallèle, la décision de Kylian Mbappé de s’envoler pour Cagliari en virée amoureuse avec Ester Exposito alors que le Real Madrid jette ses dernières forces dans la bataille dans la course à la Liga aurait été mal perçue par certains membres du vestiaire qui condamneraient également son coup de sang envers le membre du staff technique d’Arbeloa. Sur X, plusieurs montages « Mbappé Out » ont été publiés dans la section commentaires d’un post du Real Madrid.