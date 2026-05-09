«Personne n’y croyait» : Le PSG balance sur le transfert de Bradley Barcola !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Relégué dans la hiérarchie des attaquants au PSG, Bradley Barcola est très convoité sur le mercato. Alors que le numéro 29 parisien n’est que très peu titulaire ces derniers temps, une possible frustration pourrait-elle remettre en cause son avenir ? En interne, le club rappelle à tout le monde que sa progression a été fulgurante à Paris. Explications.

Le PSG dispose de plusieurs joueurs de grand talent au sein de son effectif. Ayant été l’un des meilleurs joueurs de Luis Enrique au début de l’année, Bradley Barcola semble aujourd’hui avoir perdu sa place dans le onze titulaire lors des grands rendez-vous européens. Victime d’une blessure à la cheville en février dernier, le numéro 29 s’est vu dépassé dans la hiérarchie des attaquants par Désiré Doué, qui clairement, est monté en puissance sur ces dernières semaines. Forcément, cela peut créer de la frustration du côté de l’ancien de l’OL, qui est très convoité sur le mercato estival…

« Quand on l'a pris à Lyon, personne à part nous ne croyait qu'il irait si haut » Cependant, au PSG, on maintient totalement confiance envers Bradley Barcola. En interne, le club parisien peut comprendre une certaine frustration pour l’ailier français, mais tient tout de même à rappeler que ce dernier part de loin. « On a quatre joueurs tellement bons que lorsque l'un reste "dehors", on est critiqués. On comprend sa frustration mais ce sont les choix du coach. Ce n'est pas une question de niveau. Quand on l'a pris à Lyon, personne à part nous ne croyait qu'il irait si haut », confie ainsi une source interne du PSG auprès de l’Equipe.