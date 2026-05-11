Neymar recalé pour la Coupe du Monde ? «Ses chances sont très faibles»

N’ayant plus été sélectionné avec le Brésil depuis trois ans, Neymar rêve de pouvoir participer à la Coupe du Monde avec la Seleçao. Cependant, d’après une source interne de la fédération brésilienne, ses chances de convocation par Carlo Ancelotti pour cet été sont très faibles, et ce malgré le prestige de l’ancienne star du PSG.
A 34 ans, Neymar espère relever le dernier défi de sa carrière. Le milieu offensif réalise de belles prestations avec Santos, et rêve de pouvoir disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Cependant, entre un état de forme toujours inquiétant ainsi qu’une nouvelle polémique après avoir giflé l’un de ses jeunes coéquipiers, l’ancienne star du PSG et du Barça n’est clairement pas sur le bon chemin pour être sélectionné par Carlo Ancelotti.
« Pour l'instant, il n'est pas dans les plans »
Auprès de l’Equipe, une source interne à la fédération brésilienne de football confirme d’ailleurs que Neymar n’est pas proche d’une sélection avec la Seleçao. « Nous savons que ses chances sont très, très faibles. Pour l'instant, il n'est pas dans les plans. Mais il n'est pas encore définitivement écarté car le sélectionneur a beaucoup de problèmes avec l'état de forme de ses joueurs offensifs », confie ainsi cette source.
« Si Neymar est sélectionné, ce sera bien plus grâce à son passé qu'à son présent »
Expert du football brésilien, Thiago Rabelo estime cependant que le statut de Neymar pourrait toutefois jouer en sa faveur : « Son passé glorieux joue en sa faveur : meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale brésilienne en matches officiels, il suscite la nostalgie chez les supporters, et même chez certains joueurs », indique le journaliste, qui n’est tout de même pas très optimiste concernant Neymar : « Mais son niveau actuel est incertain. Il alterne le bon et le moins bon, sans garantir qu'il puisse apporter une contribution significative au Brésil. Si Neymar est sélectionné, ce sera bien plus grâce à son passé qu'à son présent. »