Mercato - PSG : Marquinhos annonce déjà son club pour la saison prochaine ?

Présent au PSG depuis bientôt 13 ans, Marquinhos pourrait bien vivre un mercato estival très agité puisque le défenseur brésilien disposait d'un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Et pourtant, dans son discours, le capitaine du PSG laisse clairement entendre qu'il sera toujours présent au club la saison prochaine pour tenter d'aller chercher une troisième Ligue des Champions.
L'émotion était palpable samedi soir dans la voix de Marquinhos (32 ans), l'emblématique capitaine du PSG qui a soulevé la Ligue des Champions pour la seconde fois en deux saisons. Mais comme ce fut déjà le cas l'été dernier, les interrogations sont nombreuses en ce qui concerne l'avenir de l'international brésilien dont le contrat court jusqu'en 2028 au PSG. Et Marquinhos aurait déjà le choix parmi les prétendants en course...
Marquinhos plus chaud pour le Qatar que l'Arabie Saoudite
Selon les dernières révélations de L'EQUIPE, la direction du PSG ne s'opposera pas à un transfert de Marquinhos cet été, d'autant que le joueur a déjà des ouvertures avec des clubs en Arabie Saoudite et au Qatar. La seconde option serait privilégiée par Marquinhos en cas de départ du PSG, mais comme l'a laissé entendre son discours au micro de M6 après la finale samedi soir, il semble surtout déterminé à aller chercher une troisième Ligue des Champions la saison prochaine avec Paris.
« Un coach qui va nous pousser pour aller chercher la troisième »
« C'est incroyable. On avait dit qu'une première fois, c'était historique, mais qu'une deuxième fois, ce serait être dans la légende. C'était ça notre motivation depuis le jour où on est rentrés de vacances. La deuxième, c'est encore plus difficile. La saison a été longue. On a beaucoup travaillé, beaucoup souffert. On a eu beaucoup de difficultés en début de saison mais l'équipe est montée en puissance au bon moment. C'est ça qui nous a permis d'arriver comme ça. Avec cette équipe, on peut faire de très belles choses. Ce sont des émotions différentes. La première était fantastique, peu importe le résultat. Mais celle-là aussi, parce que c'était plus difficile. On a un coach qui va nous pousser pour aller chercher la troisième. Mais ça va être encore une saison sans beaucoup de vacances », indique Marquinhos, qui a donc peut-être vendu la mèche quant à son club pour la saison prochaine.