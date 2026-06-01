Mercato - PSG : Marquinhos annonce déjà son club pour la saison prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent au PSG depuis bientôt 13 ans, Marquinhos pourrait bien vivre un mercato estival très agité puisque le défenseur brésilien disposait d'un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Et pourtant, dans son discours, le capitaine du PSG laisse clairement entendre qu'il sera toujours présent au club la saison prochaine pour tenter d'aller chercher une troisième Ligue des Champions.

L'émotion était palpable samedi soir dans la voix de Marquinhos (32 ans), l'emblématique capitaine du PSG qui a soulevé la Ligue des Champions pour la seconde fois en deux saisons. Mais comme ce fut déjà le cas l'été dernier, les interrogations sont nombreuses en ce qui concerne l'avenir de l'international brésilien dont le contrat court jusqu'en 2028 au PSG. Et Marquinhos aurait déjà le choix parmi les prétendants en course...

Marquinhos plus chaud pour le Qatar que l'Arabie Saoudite Selon les dernières révélations de L'EQUIPE, la direction du PSG ne s'opposera pas à un transfert de Marquinhos cet été, d'autant que le joueur a déjà des ouvertures avec des clubs en Arabie Saoudite et au Qatar. La seconde option serait privilégiée par Marquinhos en cas de départ du PSG, mais comme l'a laissé entendre son discours au micro de M6 après la finale samedi soir, il semble surtout déterminé à aller chercher une troisième Ligue des Champions la saison prochaine avec Paris.