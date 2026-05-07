Le PSG avec Mbappé, Neymar et Messi : «L’équipe n’avait aucun sens… »

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est sans les grandes stars passées par son effectif que le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire. Alors que Luis Enrique et ses joueurs ont réussi à se qualifier pour une deuxième finale de suite, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur les problèmes constatés dans l’effectif ces dernières années.

Vainqueur de la Ligue des champions l’an dernier, le PSG va défendre son titre à la fin du mois (le 30 mai) sur la pelouse de Budapest face à Arsenal. Une semaine après la demi-finale aller mouvementée au Parc des Princes (5-4), la bande à Luis Enrique s’est encore illustrée en Allemagne face au Bayern Munich (1-1), de quoi impressionner Daniel Riolo.

« C'est franchement incroyable ce qu'il s'est passé cette année » « Le PSG était dans l'histoire, il l'est encore plus avec une deuxième finale de suite, a confié le journaliste de RMC dans l’After Foot. C'est tout simplement étourdissant. Je le dis depuis pas mal de semaines, je suis convaincu que le PSG est encore plus fort que l'année dernière. Il l'a montré et c'est confirmé avec cette finale en plus. Oui, le PSG est encore plus fort que l'année dernière malgré tous les doutes que certains ont pu avoir cette saison. C'est franchement incroyable ce qu'il s'est passé cette année. »