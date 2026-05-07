PSG : Le plan anti-Olise de Luis Enrique est dévoilé, et c'est du jamais vu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eblouissant lors du match aller, Michael Olise a été beaucoup plus discret lors du retour à Munich mercredi soir. Et pour cause, Luis Enrique avait mis en place un incroyable plan pour limiter au maximum son impact sur le jeu en misant sur le jeu au pied de Matvey Safonov.

Après un match complétement fou, le PSG et le Bayern Munich ont livré une bataille acharnée mercredi soir et beaucoup moins spectaculaire. En effet, après le 5-4 de la semaine dernière, les deux équipes se sont contentées d'un 1-1. Suffisant pour le PSG qui disputera le 30 mai prochain sa deuxième finale de Ligue des champions de suite. Mais durant la demi-finale retour, un détail a interpellé dans le jeu du club parisien.

La consigne surréaliste de Luis Enrique à Safonov En effet, Matvey Safonov a passé son temps à allonger le jeu, envoyer même le ballon en touche sur la plupart des dégagements. Une stratégie surprenante et surtout totalement contraire à l'idée de jeu habituelle de Luis Enrique. Mais selon les informations du Parisien, il s'agissait bien d'une consigne de l'entraîneur du PSG. L'objectif était claire, réduire l'influence de Michael Olise en provoquant des touches dans son secteur de jeu. Ainsi, cela permettait de placer une densité de joueurs très importantes dans la zone occupée par l'ancien joueur de Crystal Palace, et ainsi éviter qu'il ne se retrouve trop souvent en un contre un comme ce fut le cas au match aller.