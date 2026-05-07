PSG : Le plan anti-Olise de Luis Enrique est dévoilé, et c'est du jamais vu !

Eblouissant lors du match aller, Michael Olise a été beaucoup plus discret lors du retour à Munich mercredi soir. Et pour cause, Luis Enrique avait mis en place un incroyable plan pour limiter au maximum son impact sur le jeu en misant sur le jeu au pied de Matvey Safonov.
Après un match complétement fou, le PSG et le Bayern Munich ont livré une bataille acharnée mercredi soir et beaucoup moins spectaculaire. En effet, après le 5-4 de la semaine dernière, les deux équipes se sont contentées d'un 1-1. Suffisant pour le PSG qui disputera le 30 mai prochain sa deuxième finale de Ligue des champions de suite. Mais durant la demi-finale retour, un détail a interpellé dans le jeu du club parisien.
La consigne surréaliste de Luis Enrique à Safonov
En effet, Matvey Safonov a passé son temps à allonger le jeu, envoyer même le ballon en touche sur la plupart des dégagements. Une stratégie surprenante et surtout totalement contraire à l'idée de jeu habituelle de Luis Enrique. Mais selon les informations du Parisien, il s'agissait bien d'une consigne de l'entraîneur du PSG. L'objectif était claire, réduire l'influence de Michael Olise en provoquant des touches dans son secteur de jeu. Ainsi, cela permettait de placer une densité de joueurs très importantes dans la zone occupée par l'ancien joueur de Crystal Palace, et ainsi éviter qu'il ne se retrouve trop souvent en un contre un comme ce fut le cas au match aller.
Un plan très efficace
Un coup tactique inédit aussi génial qu'efficace puisque Michael Olise a été complétement muselé et très souvent pris par deux joueurs. Dans L'EQUIPE, l'international français a obtenu la note de 3/10. « Il a parfois manqué de justesse comme sur son tir enroulé du gauche (27e) et a été un peu plus freiné, notamment avec l'aide de Ruiz. Menaçant dans l'axe en fin de première période (44e), il a un peu disparu ensuite et aura donc été moins injouable qu'à l'aller », peut-on lire dans les colonnes du média. C'est donc un nouveau coup de génie de Luis Enrique.