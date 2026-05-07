PSG - Arsenal : Samir Nasri pronostique déjà le vainqueur de la finale de la Ligue des Champions !

Axel Cornic

Pour la deuxième saison de suite, le Paris Saint-Germain a réussi à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, en éliminant notamment Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich. Et il affrontera Arsenal en finale le 30 mai prochain, à Budapest, pour tenter de réaliser un incroyable doublé.

Il y a encore quelques mois, personne n’aurait parié sur ça. Très critiqué, handicapé par d’innombrables blessures, le PSG a réussi à se frayer une nouvelle fois un chemin jusqu’à la finale de la Ligue des Champions. Et en éliminant de très gros morceaux comme le Bayern Munich, que certains annonçaient comme grand favori pour la victoire finale.

« Je n’ai pas trouvé que c’était un grand match » La plupart des observateurs se sont accordés pour dire que la demi-finale aller (5-4), a été l’un des plus beaux matchs de football des dernières années. Les attentes étaient donc nombreuses pour le retour, mais cette fois le PSG et le Bayern Munich ont quelque peu déçu. « Je n’ai pas trouvé que c’était un grand match. Honnêtement… » a lâché Samir Nasri, sur Canal+. « Je trouve par contre que ce PSG est terrifiant parce qu’il est capable de souffrir et de bien défendre. Et ça, pour moi, c’est un enseignement, parce que j’ai toujours vu le PSG ultra-dominateur ».