PSG - Arsenal : «Il n'y a pas de doute», le verdict tombe pour la présence d'Achraf Hakimi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent à Munich pour soutenir ses coéquipiers dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue des champions, Achraf Hakimi n'a pas manqué de célébrer la qualification pour la finale. Et pour cause, l'international marocain sera bien présent pour la finale.

Mercredi dernier, au lendemain de la victoire du PSG contre le Bayern Munich (5-4) le club de la capitale communiquait concernant la blessure d'Achraf Hakimi. L'international marocain a été « victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich » et « restera en soins ces prochaines semaines ». Par conséquent, le latéral droit était absent à Munich, ce qui n'a pas empêché les Parisiens de valider leur qualification pour la finale.

Hakimi de retour pour la finale Par conséquent, la question se pose concernant la présence d'Achraf Hakimi en finale contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Mais selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, l'international marocain sera bien au rendez-vous. « Hakimi, touché à la cuisse, sera remis pour la finale. Je l'ai trouvé assez mobile dans le vestiaire après le match, pour sauter de joie avec ses coéquipiers. Plus sérieusement, il n'y a pas beaucoup de doute, il sera apte pour Budapest », assure-t-il lors d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien.